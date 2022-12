Umstrittener Infektiologe: „Die Grippe ist gefährlicher als Corona“

Sechs Mal. Im Sommer 2021 gab es Probleme bei der Übertragung meiner bestehenden Impfdaten in den Grünen Pass. Also hab ich mich noch mal stechen lassen. Ich lasse mich auch jährlich gegen Influenza impfen. Besser zu 30 bis 60 Prozent vor einer Ansteckung geschützt sein als gar nicht. Eine ähnliche Schutzwirkung hat auch die Covid-19-Impfung. Die prognostizierten 95 Prozent waren weit überzogen. Wie so vieles in der Pandemie.

Sie behaupteten bereits im Frühjahr 2020: „Das Virus ist weniger gefährlich als gedacht.“

Allerberger

Drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie steht außer Frage, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit ihrer anfänglichen Prognose, wonach drei Prozent der Infizierten sterben werden, komplett daneben lag. In der ersten Jahreshälfte 2022 lag die Todesrate bei Infizierten in Österreich bei 0,1 Prozent. Das ist das Niveau einer durchschnittlichen Grippesaison. Das Durchschnittsalter aller Verstorbenen mit Covid-19 lag über die Pandemie gerechnet laut Gesundheitsministerium bei 82,8 Jahren. Doch leider hat sich im Frühjahr 2020 die WHO mit ihrer Strategie durchgesetzt, das angebliche „Killer-Virus“ ausrotten zu wollen.

Was nur noch China probiert.

Allerberger

Oder Nordkorea. Die Zero-Covid-Strategie war von Anfang an eine Illusion.

Sie behaupteten im Oktober 2020: „Jeder wird sich anstecken, außer er stirbt vorher.“ Ich kenne etliche Menschen, die noch nicht infiziert waren.

Allerberger

Rund 20 Prozent der Infektionen verliefen asymptomatisch, ohne jegliche Symptome. Außerdem gibt es eine beträchtliche Zahl an Menschen, die bei Infektion keine Antikörper bilden, jedoch zelluläre Immunität aufweisen. Bei einem Screening Tiroler Blutspender vor drei Monaten hatten 94 Prozent Antikörper gegen Covid-19. Die Durchseuchung ist fast perfekt. Deswegen ist die Pandemie auch vorbei.

Durchseuchung klingt nach schwedischem Weg, wo weitgehend auf Lockdowns und Maskenpflichten verzichtet wurde. Wer hat sich besser geschlagen: Österreich oder Schweden?

Allerberger

Was am Ende zählt, ist die Übersterblichkeit. In Schweden war sie geringer als in Ländern wie Österreich.

Das wird mit der dünneren Besiedlung begründet.

Allerberger

Bei der hohen Anzahl städtischer Bevölkerung in Schweden kann ich dieses Argument nicht nachvollziehen.

Zu Beginn der Pandemie war die Übersterblichkeit in Schweden aber deutlich höher. Man könnte es als zynisch bezeichnen, in so einer Phase langfristig zu denken, anstatt durch harte Lockdowns unmittelbar Leben zu retten.

Allerberger

Als Public-Health-Experte denke ich an alle Bereiche der Gesellschaft: an die katastrophalen Kollateralschäden für Kinder und an alte Menschen, die wegen rigider Besuchsverbote allein sterben mussten. Ich bin übrigens sehr dankbar, dass wir Ende 2022 nun doch einen Gesundheitsminister haben, der offen sagt: Die Schulschließungen in der Pandemie waren ein großer Fehler.

Sie sprechen vom Grünen Johannes Rauch. Wie zufrieden waren Sie mit dessen Vorvorgänger Rudolf Anschober?

Allerberger

Ihn konnte ich leider zu wenig von den schädlichen Nebenwirkungen der Lockdowns überzeugen. Er hörte sich meine Argumente aber genau an. Und das spricht für ihn.

Nicht nur bei Anschober, sondern auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen schossen Sie sich mit Ihrer Kritik an Masken ins Out.

Allerberger

Wir müssen zwischen Mund-Nasen-Schutz (MNS) und FFP2-Maske trennen. Die AGES hat das Infektionsgeschehen mit und ohne MNS-Pflicht in Supermärkten untersucht und keinerlei Unterschied festgestellt. Die FFP2-Maske hingegen tragen wir auch im Labor. Sie schützt Vulnerable gut und ist auch Menschen zu empfehlen, die andere schützen wollen. Doch auch sie hat auf das generelle Infektionsgeschehen kaum einen Einfluss. Das zeigt die FFP2-Pflicht in Wiener Verkehrsmitteln. Wien steht im Vergleich zu anderen Städten in Europa nicht besser da. Weil man sich in der Regel nicht in der U-Bahn, an der Supermarktkasse und schon gar nicht im Freien ansteckt.

Ist Lockdownkritik am Ende der Pandemie nicht billig? Als sie 2020 ausbrach, konnten Politiker wegen der Sargkolonnen in Norditalien doch gar nicht anders, als Lockdowns zu verhängen.

Allerberger

Im Fachbeirat des Europäischen Seuchenzentrums ECDC war bereits im Februar 2020 ein Drittel der Experten der Meinung, das Virus sei nicht so tödlich wie angenommen, sondern eher grippeähnlich. Ich gehörte dazu. Die Bilder von Särgen in Norditalien waren aber stärker. Dort lief alles schief, was schieflaufen konnte. Diese Bilder prägten unsere Wahrnehmung der Pandemie – und unsere Ängste – nachhaltig. Der große Rest der asymptomatisch oder mild Infizierten blieb unsichtbar.

Bestreiten Sie auch, dass in den heimischen Spitälern wiederholt ein Ausnahmezustand drohte? Damit wurden die weiteren drei Lockdowns im Herbst und Winter 2020 sowie im Herbst 2021 begründet.

Allerberger

Nein. Tue ich nicht. Wir waren immer für „flatten the curve“, also ein Abflachen der Welle durch die massive Verringerung sozialer Kontakte, damit nicht alle auf einmal ins Spital kommen. Keine Hochzeiten oder Großveranstaltungen, kleine Begräbnisse, frühere Sperrstunden, Händewaschen, exzessives Lüften – das waren die Maßnahmen, die nachweislich gewirkt haben. In Schweden und in Österreich.