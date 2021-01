Ungerechtfertigte Kurz-Kritik an der EMA

Aber Kurz gehe es nicht um die Aufweichung wissenschaftlicher Standards, beteuerte der Kanzler in den letzten Tagen. Sondern darum, die verwaltungsmäßigen Abläufe bei der EMA zu straffen und zu beschleunigen. Auch andere EU-Länder – neben Österreich noch Dänemark, Tschechien und Griechenland – teilen die Kritik. Die vier Staaten verliehen ihrer Forderung nach mehr Tempo in Briefen an die Brüsseler EU-Kommission und an EU-Ratspräsident Charles Michel Ausdruck.

Ist was dran am Vorwurf der bürokratischen Schwerfälligkeit? Wer sich das Zulassungsprozedere ansieht, stellt fest: offenbar nicht. Der Ablauf der AstraZeneca-Zulassung im Detail: Am 12. Jänner, vor nicht einmal zwei Wochen, stellte AstraZeneca den Antrag auf Zulassung in der EU (es handelt sich um eine beschränkte Zulassung auf ein Jahr). Seither evaluiert die Behörde das Ansinnen.

Laut EMA ist mit einer Entscheidung am 29. Jänner zu rechnen. Anschließend muss noch die Brüsseler EU-Kommission ihren Segen geben, damit der Impfstoff tatsächlich in Gebrauch kommen kann. Doch diese Bestätigung lässt nicht lange auf sich warten: Sie werde „binnen 24 Stunden“ erfolgen, so ein Sprecher der Kommission gegenüber profil. Fazit: Der ganze Zulassungsprozess dauert, nach heutigem Stand der Dinge, gezählte 18 Tage.

Dass ein derart hohes Tempo möglich ist, liegt an einem neuen Verfahren, das die EMA angesichts der Corona-Krise eingeführt hat: dem sogenannten Rolling Review („rollendes Verfahren“). In dessen Rahmen werden Forschungserkenntnisse bereits vor Beginn des formellen Verfahrens von den Pharmakonzernen an die EMA übermittelt. Ein Rolling Review ermöglicht, dass der offizielle Zulassungsprozess nur ein paar Tage dauert.