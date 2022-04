Unser Gegengift gegen Fake News zur Ukraine und Corona: Fakten

Angesichts von russischer Kriegspropaganda zum Angriffskrieg in der Ukraine, angesichts wildester Verschwörungstheorien zu Corona und einer wachsenden Zahl an digitalen Propagandamedien könnte man vor dem postfaktischen Zeitalter kapitulieren. Wir bei profil haben uns für einen anderen Weg entschieden: Seit ziemlich genau einem halben Jahr setzen wir Fake News und Desinformation etwas entgegen.

Das vierköpfige Team von faktiv, dem Faktencheck von profil, hat seit dem Launch im Oktober des Vorjahres knapp 50 Behauptungen von (Ex-)Bundeskanzlern, Parteien, Lobbygruppen und Alternativmedien geprüft – und in den überwiegenden Fällen Falschaussagen oder Irreführungen identifiziert. Aber bringt das auch was oder sind Verschwörungsgläubige ohnehin nicht mehr mit Fakten zu erreichen? Zeit für eine Zwischenbilanz.

Grund zur Hoffnung geben Sie, liebe Leserinnen und Leser. Nicht nur, weil Sie unsere Faktenchecks inzwischen über eine Million Mal angeklickt haben – sondern weil auch immer mehr von Ihnen unseren „Hinweis geben“-Button entdecken und uns fragwürdige Behauptungen schicken, die wir prüfen mögen. Bitte weiter so, und zwar hier! „Hallo, wollt ihr euch mal die Behauptung des ServusTV-Intendanten (Ferdinand Wegscheider, Anm.), dass die ‚Gen-Impfstoffe‘ abgelaufen seien und jetzt ‚einfach still und heimlich umetikettiert‘ würden, anschauen?“, schrieb eine Leserin Ende November an das faktiv-Team. Faktencheckerin Katharina Zwins griff diesen Hinweis auf und falsifizierte die Aussagen – nachzulesen im Faktencheck „Wegscheider von ServusTV: Mit Fake News gegen die Impfung“. Ähnliche Bitten erreichten uns über Twitter und Facebook.