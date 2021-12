Wegscheider von ServusTV: Mit Fake News gegen die Impfung

Wegscheider fährt derzeit alle Geschütze auf, um gegen die Vakzine zu wettern. So erläutert er in seiner Sendung vom 20. November, das Ablaufdatum des Impfstoffes sei, „still und heimlich verlängert“ worden. Ein Faktencheck zeigt: Auch diese Behauptung von Wegscheider ist falsch. Wegscheider beruft sich hierbei auf eine Information des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) von September über die „Verlängerung der Haltbarkeit von 6 Monaten auf 9 Monate von Comirnaty (Covid-19 Impfstoff)“, also des Vakzins von Biontech/Pfizer.

Pharmakologe Griesbacher kann der Aussage von Wegscheider diesbezüglich nichts abgewinnen: „Das Ablaufdatum wurde nicht ‚still und heimlich‘ verändert, sondern wurde von den Zulassungsbehörden öffentlich bekanntgemacht.“ Das betrifft im Übrigen nicht nur die EMA in der EU, sondern auch die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA). Auch die entsprechenden Behörden in beispielsweise Großbritannien, Australien oder Neuseeland haben diese Information auf ihren Webseiten publik gemacht. In der aktuellen Fachinformation von Biontech/Pfizer ist die Verlängerung der Haltbarkeitsdauer des Vakzins ebenfalls explizit angeführt. Eine solche Verlängerung sei überdies „nichts Außergewöhnliches“, erläutert Pharmakologe Griesbacher. Schließlich gebe es bei der Zulassung eines Arzneimittels zunächst nur Haltbarkeitsstudien für einen begrenzten Zeitraum: „Man kann umgekehrt aber daraus nicht schließen, dass danach keine Haltbarkeit gegeben wäre.“

Das BASG, auf dessen Information sich Wegscheider explizit bezieht, erklärt den genauen Ablauf: „Die Verlängerung der Haltbarkeit basiert auf neuen Stabilitätsdaten, die aus laufenden Stabilitätsstudien gewonnen wurden.“ Diese Daten würden belegen, dass die Verlängerung der Haltbarkeit von sechs auf neun Monate keinen Einfluss auf die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs habe.“ Nur wenn die Zulassungsbehörde, in der EU ist das die EMA, die vorgelegten Daten auch als ausreichend für eine Verlängerung der Haltbarkeitsdauer beurteilt, wird diese dann angepasst. Dies ist im Falle des Biontech/Pfizer-Vakzins so geschehen.

Schließlich weist auch der Konzern auf Nachfrage darauf hin, die Haltbarkeitsdauer in der Fachinformation entsprechend angeführt zu haben und hält fest, dass Biontech/Pfizer seit der Zulassung „fortlaufend interne Prüfungen zur Stabilität des Impfstoffes“ durchführe. Dies sei nicht nur so üblich, sondern „ein vorausschauender Prozess in der Impfstoffherstellung, um die Handhabung des Impfstoffes stetig zu verbessern bzw. zu erleichtern.“

Eine Gefahr bestünde aufgrund der verlängerten Haltbarkeitsdauer jedenfalls nicht, fasst Pharmakologe Zeitlinger zusammen: „Es ist erschütternd wie hier versucht wird, die Unsicherheit von Menschen in einer Pandemie zusätzlich zu schüren, vor allem von Personen, die offenbar keine Ahnung von der Materie haben.“ Wegscheiders Behauptung ist somit insgesamt als falsch einzustufen.