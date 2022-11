Vergewaltigungen in Wien – eine Spurensuche

In Wien geht der Prozess gegen drei junge Afghanen in die Endphase. Sie müssen sich wegen Vergewaltigung mit Todesfolge und schweren sexuellen Missbrauchs am Wiener Landesgericht verantworten. Das Opfer: die erst 13-jährige Leonie. Der Fall im Juni 2021 hat das Land erschüttert. Drei Afghanen sollen dem Mädchen in einer Wohnung in Wien-Donaustadt Drogen eingeflößt und sie dann schwer missbraucht haben. Das Mädchen starb an dem Martyrium.

Der Missbrauch einer 11- und 14-Jährigen, der sich heuer am 10. November in einer Wohnung in Wien-Meidling zugetragen haben soll, weist Parallelen zum Fall Leonie auf. Die mutmaßlichen Täter: ein 18-jähriger Iraker und ein Österreicher mit arabischem Vornamen. Kurz davor, Ende Oktober, wurden innerhalb einer Woche eine 18-Jährige in einer Toilette am Wiener Praterstern, eine 18-jährige in einem Wiener Park sowie eine 22-jährige in einem weiteren Park vergewaltigt. Auch hier hatten die jungen, mutmaßlichen Täter (ein Afghane und mehrere Syrer) Fluchthintergrund.

Welche Muster stecken hinter diesen Taten? Häufen sich die Fälle? Und wie reagierten die Behörden auf den Fall Leonie?

Bei den meisten der insgesamt 943 Vergewaltigungen, die 2021 in Österreich angezeigt wurden, waren Opfer und Täter bekannt, und die Frauen wurden überredet, in eine Wohnung mitzukommen. Der öffentliche Raum ist eher selten ein Tatort, schildert ein Sprecher des Innenministeriums. So gesehen sind die beiden Fälle in den Parks und jener auf der Bahnhofstoilette Ausreißer. Der mutmaßliche Missbrauch der 11- und 14-Jährigen scheint hingegen typisch; die Mädchen kannten die mutmaßlichen Täter, gingen freiwillig an den späteren Tatort. Und doch steckt – wie auch im Fall Leonie – ein spezifisches Muster dahinter. Der Kontakt zu den jungen Männern entstand über Drogen. Die Mädchen aus teils prekären Verhältnissen konsumierten sie in Parks und den Wohnungen der Burschen. Auch der Migrationshintergrund der Dealer spielt eine Rolle.