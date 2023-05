Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP in Salzburg abgeschlossen

Nach einer letzten Verhandlungsrunde am Mittwoch haben sich ÖVP und FPÖ in Salzburg auf einen Koalitionspakt geeinigt. Nach dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen sind bei ÖVP und FPÖ noch die Parteigremien am Zug. Das Ergebnis muss noch formal absegnet werden.