Vermögenssteuern für Österreich: Hat Sozialminister Rauch recht?

Was zählt überhaupt zu Vermögenssteuern? In Österreich gibt es derzeit nur zwei Vermögenssteuern im engeren Sinne. Die Grundsteuer auf Besitz von Land und Immobilien sowie die Grunderwerbsteuer auf deren Anschaffung. Die Grundsteuer ist mittlerweile ein Schatten ihrer selbst, weil die Basis für die Berechnung (die Einheitswerte) seit 50 Jahren nicht aktualisiert wurde und einen Bruchteil der tatsächlichen Verkehrswerte beträgt. Die historische Vermögenssteuer, die auch so hieß und auf das tatsächliche Nettovermögen von Betrieben und Personen eingehoben wurde, schaffte ausgerechnet der rote SPÖ-Finanzminister Ferdinand Lacina im Jahr 1993 ab. Sie war teuer in der Einhebung und bescheiden bei den Erträgen. Und sie traf in erster Linie große Unternehmen, unabhängig von ihrer Ertragslage – ein Nachteil im internationalen Wettbewerb. Die Vermögenssteuer wurde international zum Auslaufmodell. Lacina empfiehlt heute höhere Grundsteuern und Erbschaftssteuern als Alternative. Die Erbschaftssteuer wurde in Österreich 2008 vom Verfassungsgerichtshof gekippt und danach nicht wieder – verfassungskonform – eingeführt. Auch deswegen liegt Österreich mit einem Vermögenssteuer-Anteil an allen Steuereinnahmen von 1,8 Prozent weit unter dem EU-Durchschnitt von 5,5 Prozent. Die SPÖ würde beides wiedereinführen: eine Erbschaftssteuer und eine Vermögenssteuer – jeweils ab einer Million. Die SPÖ ist angesichts der stark gestiegenen Finanz- und Immobilienvermögen von Privatpersonen überzeugt, dass ihre „Millionärssteuer“ wieder sprudeln würde, selbst mit Ausnahmen für Unternehmen. Und Rauch? Ihm schwebt ganz konkret eine Erbschaftssteuer vor. "Ich denke an Menschen, die Millionenvermögen erben. Das sind Vermögenszuwächse ohne eigene Leistung."

Auch Wifo-Steuerexpertin Schratzenstaller würde bei Erbschaftssteuern und höheren Grundsteuern ansetzen. Aber nur, wenn durch die neuen Einnahmen die Steuerlast auf Arbeit sinkt. Die Schieflage – hohe Steuern auf Arbeit, niedrige auf Vermögen – sei im internationalen Vergleich schon beträchtlich. Diese Debatte könne man laut Schratzenstaller unabhängig von Pandemie oder Rekordinflation nüchtern führen. Das ist der heimischen Politik aber bisher nicht gelungen. Stattdessen verwenden Parteien die Erbschaftsteuer meist dafür, das Gegenüber zu ärgern. Denn bei der Erbschaftssteuer prallen zwei ideologische Welten aufeinander. Hier die konservative Sicht, wonach Vermögen in der Familie aufgebaut wird und es unfair wäre, die nächsten Generationen mit eigenen Steuern doppelt zu belasten. Dort die linke Sicht, wonach jeder Mensch mit denselben Chancen ins Leben starten sollte, unabhängig von Erbprivilegien. Deswegen wollen linke Parteien Privatvermögen der Familien verstärkt fürs Kollektiv anzapfen.