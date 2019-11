Verschollen geglaubter Schrödinger-Nachlass aufgetaucht

Dorotheum sagte Auktionen wegen ungeklärter Besitzverhältnisse ab.

Im Auktionshaus Dorotheum in Wien tauchten verschollen geglaubte Münzen, Medaillen und Urkunden aus dem Nachlass des Physikers und Nobelpreisträgers Erwin Schrödinger (1887–1961) auf, wie „profil“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Die Objekte sollten an zwei Terminen versteigert werden. Beide Auktionen wurden abgesagt, nachdem sich ein in Kanada lebender 61-jähriger Enkel gemeldet und das Eigentum am Nachlass beansprucht hatte.

"Derzeit nicht abschließend klärbar"

Noch ist nicht zweifelsfrei geklärt, wie die Gegenstände den Weg in das Auktionshaus gefunden haben. Die Sprecherin des Auktionshauses erklärte gegenüber „profil“, man habe „nach eingehender Überprüfung aufgrund der kontroversiellen Informationen und der komplexen Sachlage – betreffend Eigentum und Pfand – die derzeit nicht abschließend klärbar ist“, von einer Versteigerung sowohl der Münzen und Medaillen als auch der Autographen Abstand genommen.