Versicherung: Das Rechnen nach dem Hochwasser

Lösen

Bis jetzt heißt es für Menschen, die in Regionen mit Hochwasserrisiko leben, meist, ihre Immobilien seien „unversicherbar“. Die größte Herausforderung bei der Klimawandelanpassung sei in Österreich aber nun einmal das Hochwasser, schrieb die OECD in ihrem Bericht vor zwei Monaten. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung sind einem solchen Risiko ausgesetzt. Damit es nicht mehr werden, muss bei den Baugenehmigungen angesetzt werden. Für Tausende Menschen, die bereits in gefährdeten Gebieten wohnen, braucht es aber auch eine Lösung.

Seit dem Hochwasser 2002 seien die Versicherungen in Gesprächen mit der Politik wegen eines Private-Public-Partnership für Krisenfälle. Betroffene hätten dann anstelle freiwilliger Zahlungen einen Rechtsanspruch. „Damit könnten wir einen höheren Schaden versichern, bei großflächigen Notlagen gäbe es dazu noch staatliche Unterstützung“, erklärt Wendler von der Wiener Städtischen. Ein ähnliches Modell gibt es in Belgien bereits.