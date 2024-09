Hochwasser in Österreich: Die Tage nach der Flut

Das Gesamtbild der Schäden, die das Hochwasser in ganz Österreich verursacht hat, ist erschreckend. In Niederösterreich sind fünf Menschen ums Leben gekommen, insgesamt 2400 mussten aus ihren Häusern und Wohnungen evakuiert werden. Der Schwerpunkt der betroffenen Gebiete lag im Tullnerfeld und im Pielachtal. In der Tullner Messehalle wurde ein Notquartier errichtet. In Markersdorf, im Bezirk St.-Pölten-Land, musste das Bundesheer mehrere Menschen mit einem Black-Hawk-Helikopter aus dem Wasser bergen. Das Krankenhaus in Klosterneuburg stand unter Wasser, das Gefängnis in Göllersdorf ebenfalls. Autobahnen und Zugstrecken waren blockiert. Es kam zu 20 Dammbrüchen. Trinkwasser musste chloriert werden. Gezählte 38.643 Feuerwehrleute waren seit Beginn der starken Regenfälle permanent im Einsatz und werden es für die nächsten Wochen und Monate auch bleiben.

2002, nach der ersten Flut, die sie erlebt hat, musste Eva Graser in ihrem Haus ganz von vorn beginnen. Die Türen wurden rausgerissen, die Böden neu gemacht. Überall dort, wo Laminat oder Parkett verlegt war, kamen Fliesen hin. 20 Zentimeter hoch hatte das Wasser damals in ihrem Wohnzimmer gestanden. 2013 kam es noch schlimmer. In jenem Jahr erwischte es ihre Küche. Der Wasserstand damals: 70 Zentimeter.

Für Graser stellt sich die Frage nach einem neuen Zuhause jedenfalls nicht. „In einer Wohnung komme ich mir eingesperrt vor“, antwortet sie prompt, ohne groß nachzudenken. Sie will ihr Haus in der Strombadsiedlung so lange wie möglich behalten. „Meine Tochter lebt hier, meine Freunde sind hier. Das ist jetzt mein Zuhause. Davon trennt man sich nicht so einfach“, sagt die 68-Jährige, die auch weiterhin jeden Tag zur Brücke gehen wird – so lange, bis sie wieder in ihr Haus zurückkehren kann.

Jetzt hofft sie, dass sie diesmal Glück im Unglück gehabt hat. Ehe sie das Haus verlassen musste, konnte sie sich vergewissern, dass das Wasser nicht vom Keller bis ins Erdgeschoss gestiegen war. „Weil die Häuser der Strombadsiedlung in einem Überschwemmungsgebiet stehen, werden sie auf Stelzen erhöht. Doch bei diesen Wassermassen können auch die nicht viel ausrichten“, erklärt Feuerwehrkommandant Peter Dussmann von der Freiwilligen Feuerwehr Kritzendorf. Der Einsatzleiter geht davon aus, dass die Aufräumarbeiten bis zu einem Monat dauern werden. Damit meint er nur das Fällen der Bäume, das Säubern der Straßen, das Entfernen des Schlamms – einmal fest, ist er hart wie Beton. Erst danach können die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Häuser zurück und sich ein erstes Bild von der Lage machen. Viele werden dann vermutlich vor der schwierigen Entscheidung stehen: Sanieren oder Wegziehen? Die Bundesregierung kündigte bereits am Mittwoch an, den Katastrophenfonds auf eine Milliarde Euro aufzustocken. Damit soll den Betroffenen „schnell und unbürokratisch“ geholfen werden, heißt es.

Der Feuerwehrkommandant ist mit seinen Kolleginnen und Kollegen seit einer Woche im Dauereinsatz. Sie befüllen Sandsäcke, säubern Straßen vom Schlamm und fällen Bäume. Bis die Bewohner in Kritzendorf wieder zurück in ihre Häuser dürfen, dauert es noch mindestens einen Monat.

Aus der Traum vom Eigenheim?

So oder ähnlich geht es den meisten, die profil an diesem Tag in Niederösterreich antrifft. In jedem Ort steht die Gemeinschaft unter Schock. Ans Aufgeben und Wegziehen will aber kaum jemand denken. Auch nicht Remzi Limani. Er ist erst 2019 mit seinem Sohn und seiner Frau in ein neues Haus in Judenau gezogen. „Niemand kann sich hier an solche Überschwemmungen erinnern“, sagt Limani. Die Familie hatte besonderes Pech: Sie hat auf einem tiefer gelegenen Feld gebaut. Dann brach ein Damm, und die Wassermassen der Großen Tulln überfluteten das Haus. „Das hat höchstens 20 Minuten gedauert“, sagt sein 19-jähriger Sohn Musli. Die außen angebrachte Wärmepumpe ist hinüber, die weiße Fassade völlig verdreckt, und wie es drin aussieht, kann die Familie bisher nur erahnen.

Doch die Limanis versuchen, nicht zu verzagen, und zeigen sich tapfer. Vater Remzi will an diesem Nachmittag zum ersten Mal ins Haus vordringen. Dafür hat er sich eine Wathose von der Feuerwehr ausgeborgt. Die braucht er, um es überhaupt in den Vorgarten zu schaffen. Entschlossen watet er durch die braune Brühe, die ihm bis zur Brust steht, hin zur Haustür. Im Erdgeschoss ist nichts mehr zu retten, so viel steht fest: „Der neue Fernseher, die neuen Möbel, der neue Boden – alles neu, alles hin“, sagt sein Sohn bitter. Ob die Versicherung den Schaden abdecken wird? „Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht.“ Die Limanis konnten einstweilen bei Verwandten unterkommen. Wann sie wieder in ihr Haus dürfen, wissen sie nicht.