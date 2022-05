Verteidigungsministerium will Dienststellen in Bundesländer verlegen

Der Abschied der Verteidigungsministerin wäre auch zur Unzeit erfolgt, nicht nur wegen des Krieges in der Ukraine. Vor einem Jahr hatte Tanner einen großen Umbau in ihrem Ressort und im Bundesheer initiiert. Im April beschloss der Ministerrat die Strukturreform, die eine schlankere Organisation bringen soll. Die Umsetzung startete allerdings mit einer Blamage. Laut Tanners Plänen hätten aus fünf Sektionen im Verteidigungsministerium (BMLV) drei sogenannte Generaldirektionen werden sollen. Wie jüngst die Austria Presse Agentur berichtete, müssen diese drei Direktionen aus rechtlichen Gründen weiterhin „Sektionen“ heißen. Denn das Bundesministeriengesetz hält in seinem Paragraf 7 dezidiert fest: „Die Bundesministerien gliedern sich in Sektionen, diese wieder in Abteilungen.“ Auch der Generalstab kann nicht in „Generaldirektion für Landesverteidigung“ umbenannt werden.

In Zukunft besteht das BMLV aus einer Sektion für Verteidigungspolitik (etwa Recht, Diplomatie, Kommunikation), der Präsidialsektion (Personal, Budget) und dem Generalstab, dem acht Direktionen unterstellt sind, in denen die Fachbereiche der Truppe geführt werden. So ganz sicher dürfte man sich im Ministerium aber nicht sein. In zwei Jahren soll die neue Organisationsstruktur evaluiert und gegebenenfalls korrigiert werden.

Die Reform bringt einen neuen Organisationsplan für das Personal, der derzeit vom zuständigen Beamtenministerium von Vizekanzler Werner Kogler geprüft wird. Einige Spitzenjobs wurden bereits ausgeschrieben – und vergeben. So ist mit der Führung der Sektion Verteidigungspolitik nun Arnold Kammel betraut, der frühere Kabinettschef von Klaudia Tanner. Als Favorit für den Posten des nächsten Generalstabschefs gilt Generalmajor Rudolf Striedinger, ein enger Tanner-Vertrauter und Co-Leiter der Corona-Krisenkoordination Gecko.