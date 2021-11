Wir zahlen einen hohen Preis

Als Sebastian Kurz die Pandemie beendete

Noch im Sommer dieses Jahres hatte ein gewisser Sebastian Kurz, damals Bundeskanzler, die Pandemie in Erwartung einer „coolen Zeit“ öffentlichkeitswirksam abgesagt. „Die Pandemie ist für alle vorbei, die geimpft sind.“ Dass er die Pandemie damit auch für alle anderen beendete, hat er wahrscheinlich bis heute nicht verstanden. Im ORF-Sommergespräch im September ging er dann noch weiter. Da sagte Kurz vor laufenden Kameras unter anderem wörtlich: „Was schon klar ausgesprochen werden muss – und das ist unsere Strategie als Bundesregierung – es wird sicherlich keine Lockdowns mehr geben für geimpfte Menschen.“ Oder: „Wenn sich Menschen nicht impfen lassen und wir reagieren müssen, weil eine Überlastung unserer Spitäler droht, dann wird es Einschränkungen sicherlich nicht für diejenigen geben, die geimpft sind.“ Aber auch: „Wir haben in Österreich einen Konsens, dass es keine generelle Impfpflicht geben wird. Das ist auch in einer Demokratie und in einem Land wie unserem sehr schwierig möglich.“

Kurz ist nicht mehr Kanzler, sein Nachfolger heißt Alexander Schallenberg und auch er hatte einen weiteren allgemeinen Lockdown erst kürzlich ausgeschlossen. Aber was gilt ein Wort in der Politik heute noch? Erst der Lockdown für alle, ab 2022 dann die Impfpflicht für alle. „Eine Notmaßnahme, die von den selbst verschuldeten Umständen erzwungen wurde“, wie Christian Rainer in seinem aktuellen Leitartikel treffen schreibt.

Soweit hätte es niemals kommen dürfen. Die Gräben werden tiefer. Und selbst wenn wir die Pandemie eines hoffentlich nahen Tages – Dank der Impfung – bezwungen haben werden: Als Gesellschaft zahlen wir, allen voran unsere Kinder, einen hohen Preis.

Michael Nikbakhsh