Viktor Orbán bei Karl Nehammer: Falsche Freunde

Vor wenigen Tagen hatte Orbán bei der jährlichen Sommerakademie seiner Fidesz-Partei im rumänischen Kurbad Tusnad eine üble rassistische Rede gehalten, die in einer widerlich-höhnischen Anspielung auf das Gas und die Deutschen gipfelte. („Die kennen sich ja aus, historisch.“) Die ungarische jüdische Gemeinde war entsetzt, eine enge Orbán-Vertraute fand das eines „Goebbels würdig“ und warf ihren Beratervertrag hin.

Zeitpunkt und Ort waren nicht zufällig gewählt. Im Jahr 2014 hatte Orbán dort die „illiberale Demokratie“ ausgerufen. Diesmal warnte er vor einer „Vermischung mit Zuwanderern aus nichteuropäischen Staaten“, wie sie in Westeuropa üblich sei. Die Ungarn jedoch wollten „keine Gemischt-rassigen“ sein.

Gegen die „Vermischung von Völkern“ hatte Orbán schon öfter gezündelt, jetzt spricht er von Rassen. Das ist neu. Das Kurbad, in dem die Worte fielen, liegt im rumänischen Siebenbürgen, das vor dem Ersten Weltkrieg zu Ungarn gehörte, woran Orbán in letzter Zeit gern erinnert. Sein langjähriger Pressesprecher Zoltán Kovács hat eine Karte von Großungarn in seinem Büro hängen. Denkt Orbán schon daran, was von der Ukraine übrig bleibt, sollte Putin gewinnen?

Die europäische Solidarität mit der Ukraine wird von Orbán seit Wochen unterlaufen. Obwohl NATO-Mitglied, lässt er keinen Waffentransport über ungarisches Territorium zu. Sein Außenminister, der eben erst in Moskau war, um von Putin etwas Gas zu erbitten, saß während der Pressekonferenz in Wien in der ersten Reihe und wirkte hochzufrieden. Nehammer am Rednerpult dagegen steif und unbehaglich. Natürlich habe er „das“ auch angesprochen. „Wir in Österreich weisen jede Form von Verharmlosung und Relativierung von Rassismus und Antisemitismus auf das Schärfste zurück“, so ein Nehhammer-Stehsatz, worauf Orbán huldvoll nickte und beteuerte, da sei man zu 100 Prozent einer Meinung. Er, Orbán, habe in Wirklichkeit auch nicht die Biologie, sondern die Kulturen gemeint, die nicht „vermischt“ werden wollten.