Volksbegehren-Boom: Ehrliches Anliegen oder Geschäftemacherei?

Volk ist 66 Jahre alt, Pensionist, spielt gerne Schach und Fußball, und sein größtes Anliegen ist es „Politik für das Volk umzusetzen“. 2022 wollte er bei der Bundespräsidentschaftswahl kandidieren, hat aber laut seiner eigenen Website bis zum Stichtag keinen Wahlvorschlag eingereicht. Vor allem ist Volk aber einer jener Menschen, die am laufenden Band Volksbegehren einleiten. Denn: „Ich mache mir Sorgen um unsere Gesellschaft und die Parteienlandschaft, dass unsere Demokratie zu Grunde geht.“ Er ist Teil der „Initiative Gemeinsam Entscheiden“, auf deren Website eine Vielzahl an bereits erfolgreichen und aktuellen Volksbegehren ausgewiesen wird. Volk selbst war bei insgesamt acht Volksbegehren unter den stellvertretenden Bevollmächtigten – alle bis auf eines haben mehr als 100.000 Unterstützungserklärungen erreicht. Er betont allerdings: 70 Prozent der geplanten Volksbegehren würden die Eintragungsphase nicht einmal erreichen.

Unter den aktuellen Volksbegehren seiner Initiative findet sich derzeit eine „Abstimmung“ mit dem Betreff „EU-Austritt: JA/NEIN“. Das ist, wenn man so will, das Markenzeichen von „Gemeinsam Entscheiden“: Sie leiten häufig zwei Volksbegehren zum gleichen Thema ein, die einmal pro und einmal contra ausgelegt sind. Das Begehren, das mehr Unterstützung bekommt, hat aus Sicht der Initiative gewonnen. Im Idealfall soll dieses Ergebnis dann genau so im Parlament beschlossen werden – so wünscht es sich zumindest Volk.

Dass ihm das ein derart großes Anliegen ist, merkt man an seiner ausgeprägten Redebereitschaft. Denn während andere bekannte Volksbegehren-Kaiser wie Robert Marschall – auch er wollte 2016 bei der Bundespräsidentenwahl kandidieren, scheiterte aber an den erforderlichen 6.000 Unterstützungserklärungen – eine Anfrage nur mit einem knappen „Habe kein Interesse an einem profil-Interview“ quittieren; und wieder andere zwar mit profil sprechen, ihre Zitate dann allerdings zurückziehen, weil sie sich falsch wiedergegeben fühlen, ruft Volk gleich selbst in der Redaktion an.

Das Gespräch eröffnet er zunächst mit Kritik an der Berichterstattung über sein Engagement. „Was mir bei den Medien abgeht ist, dass man nie über die Themen berichtet, und auch nicht über die Initiatoren und die vielen Freiwilligen, sondern über etwas anderes.“ Nämlich: Das Geld.

Bei den Volksbegehren verhält es sich nämlich so: Erreicht ein Begehren mehr als 100.000 Unterschriften, dann muss es nicht nur im Parlament behandelt werden, sondern dann erfolgt auch eine Kostenrückerstattung seitens des Innenministeriums. Erstattet wird dabei das Fünffache der Gebühren, die die Bevollmächtigten dem Innenministerium überweisen müssen, damit ein Eintragungsverfahren beginnen kann. In Summe beträgt der „Einsatz“ für Volksbegehren 3.421,50 Euro – der Betrag ergibt sich aus 622 Euro für die Registrierung und einem Druckkostenbeitrag von 2.799,50 Euro. Die Höhe der Rückerstattung beläuft sich im Erfolgsfall somit auf 17.107,50 Euro.

Das soll nun aber geändert werden: Auch, um den Anreiz für sogenannte „Stammkunden“ zu senken, plant die Regierung, den Kostenersatz zu reformieren. ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl sagte dem Kurier dazu: „Ein wichtiges Instrument unserer Demokratie darf nicht für Geschäftemacherei missbraucht werden. Gesetzliche Anpassungen sind dringend notwendig.“ Das Innenministerium und der grüne Koalitionspartner unterstützen diesen Vorstoß. Seit 2018 ist es möglich, auch online Unterstützungserklärungen abzugeben – dadurch ist die Zahl der eingebrachten Volksbegehren stark angestiegen.