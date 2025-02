Wählen in Wien, Stimme für Berlin: Austro-Deutsche vor der Bundestagswahl

Schon bevor Deutschland am Sonntag seinen neuen Bundestag wählt, zeichnet sich im Vorfeld ein neuer Rekord ab: Das Interesse von Auslandsdeutschen, an der vorgezogenen Bundestagswahl teilzunehmen, ist so groß wie nie zuvor. Das Auswärtige Amt schätzt die Zahl von wahlberechtigten Auslandsdeutschen auf insgesamt drei bis vier Millionen. Im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl 2021 verzeichnet die Bundeswahlleiterin allerdings einen Anstieg von rund 60 Prozent bei jenen Auslandsdeutschen, die an der Wahl am Sonntag teilnehmen möchten.

Unklare Datenlage

Deutsche zählen zur größten Gruppe ausländischer Staatsangehöriger in Österreich – rund 239.000 leben (Stand Jahresbeginn 2025) in Österreich. Gleich nach der Schweiz ist Österreich das beliebteste Zielland für deutsche Auswanderer:innen. Die meisten zieht es nach Wien und Tirol, die wenigsten ins Burgenland.

Eine von ihnen ist Victoria*, 26. Sie kommt ursprünglich aus Düsseldorf und lebt seit Herbst 2022 in Wien. Nach Österreich ist sie für ihr Masterstudium an der Universität Wien gekommen. Um an ihre Wahlunterlagen zu gelangen, mussten sich Deutsche im Ausland spätestens drei Wochen vor dem Wahltermin bei ihrer letzten deutschen Heimatgemeinde melden und um Eintragung ins Wählerverzeichnis ersuchen. Funktioniert hat das bei der 25-Jährigen allerdings nicht: „Ich musste mir dann die Wahlkarte zu meiner Mutter nach Düsseldorf schicken lassen, damit sie sie mir nach Wien weiterleitet“, so die Studentin: „Mit dem vorgezogenem Wahltermin war alles sehr kurzfristig.“

Bei Jasper, 25 war der Briefwahlprozess viel unkomplizierter. Der Magdeburger arbeitet während der Wintersaison als Skilehrer in Zell am See. Seine Wahlkarte ist pünktlich im Pinzgau angekommen, sodass er sie bereits zwei Wochen vor der Wahl wieder zurück nach Deutschland schicken konnte.

Jaspers Stimme ging an die Linke, Victoria wählte die Grünen: „Ich habe zwischen den Linken und den Grünen überlegt, bin aber dennoch eine Öko-Tante, die die Klimakrise immens beschäftigt.“