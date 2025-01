Zu Besuch bei AfD-Bürgermeister Raue: Reportage aus einer zerstrittenen Stadt

Mit dem Bürgermeisteramt möchte er sich nicht zufriedengeben. Er will nach den Neuwahlen am 23. Februar in den Bundestag einziehen. „Innerhalb der nächsten fünf Jahre regieren wir!“, so das Motto einer AfD-Vorstellungsrunde in Potsdam. Auch Raue sitzt auf der Bühne. Er ist auf Platz sechs der AfD-Landesliste gereiht und tritt als Direktkandidat im Wahlkreis 60 an, der hauptsächlich in Westbrandenburg liegt. Raues Chancen stehen nicht schlecht: Die AfD befindet sich im Höhenflug, die meisten Prognosen sehen die Hellblauen bei um die 20 Prozent auf dem zweiten Platz hinter der CDU/CSU.

„Die AfD ist so stark, weil alle Parteien das gleiche Programm haben und nur leere Versprechungen machen“, sagt eine ältere Frau mit Brille. Sie ist aufgestanden und gestikuliert, ihre Stimme schwillt an: „Wie damals in der DDR.“ Beim Frühstückstreff der evangelischen Kirche haben sich einige Senioren versammelt. Als das Gesprächsthema auf den Bürgermeister fällt, wird es laut. „Raue hat mit seinen Ansichten nur Ärger und Zwist zu uns in die Stadt gebracht“, sagt Karl-Heinz, ein rüstiger Pensionist. „Raue ist rau, aber herzlich“, kontert die Dame mit der Brille. „Er mag ein arroganter Mensch sein, aber vielleicht muss er das auch.“ Der Teller mit Keksen und Lebkuchen auf dem Tisch bleibt unberührt. „Bei Bernd Rüdiger war das anders: Da hat es noch mehr Zusammenhalt gegeben“, sagt Karl-Heinz.

21 Jahre lang war Bernd Rüdiger von der liberalen FDP Bürgermeister von Jüterbog. 2011 übernahm Arne Raue die Zügel, damals noch als bürgerlicher Parteiloser. „Uns allen war klar, dass er die gleiche Sprache spricht wie die AfD“, sagt eine Frau am Wochenmarkt, die mit Kind an der Hand und Hund an der Leine einkauft. „Scheinheilig ist das“, pflichtet ihr ein Mann bei.