Warum die Landeshauptstädte gegen ihre Bundesländer wählen

Gern nennt sich die ÖVP die „Bürgermeister-Partei“. Am Land und in den Tälern mag das stimmen. Zwei Drittel der 2093 österreichischen Gemeinden werden schwarz regiert. Die Landeshauptstädte sind für die ÖVP Problemzonen. Mit Salzburg ging bei der Bürgermeisterwahl am 10. März eine weitere verloren. ÖVP-Kandidat Florian Kreibich schaffte es nicht einmal in die Stichwahl, SPÖ-Stadtparteichef Bernhard Auinger gewann deutlich gegen Kay-Michael Dankl, KPÖ plus.

Nach Wien, St. Pölten, Linz und Bregenz amtiert nun auch in Salzburg ein SPÖ-Bürgermeister. Der ÖVP bleibt Eisenstadt, die mit 16.000 Einwohnern kleinste Landeshauptstadt der Republik. Die Hoffnungen ruhen nun auf dem früheren Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Tursky, der bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Innsbruck am 14. April als schwarzer Spitzenkandidat antritt.

Die neun Bürgermeister in den Landeshauptstädten sind eine bunte Schar, außer, was das Geschlecht betrifft: Nur in Graz regiert mit Elke Kahr (KPÖ) eine Frau. Mehr Diversität herrscht bei der politischen Gesinnung. Die Städte sind nicht nur rot und schwarz. In Klagenfurt ist Christian Scheider vom Team Kärnten (ehedem: Team Stronach) Bürgermeister, in Innsbruck der Grüne Georg Willi.

In Graz tadelte Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) Bürgermeisterin Elke Kahr wegen deren Kritik an den Russland-Sanktionen der EU. In Bregenz streiten Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) wegen der Renovierung des Bahnhofs. Der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) beschwert sich regelmäßig, vom rot regierten Land schlechter behandelt zu werden als andere Gemeinden, etwa bei der Finanzierung des städtischen Hallenbads.

Salzburg war – Sonderfall Wien nicht berücksichtigt – die letzte Landeshauptstadt, deren Bürgermeister der gleichen Partei angehörte wie der Landeshauptmann. Bernhard Auinger muss nun mit dem schwarzen Landeshauptmann Wilfried Haslauer zusammenarbeiten, so wie sein Linzer Parteifreund Klaus Luger mit ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer. Die beiden gerieten etwa beim Projekt der neuen Digital-Universität in Linz aneinander. Luger warf Stelzer vor, die Uni als „Marketingtool“ zu missbrauchen. Uneinigkeit herrschte auch über Pläne der Landesregierung, die Museen des Landes Oberösterreich und der Stadt Linz unter einer Holding zusammenzuführen. Streit gab es weiters in Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen und dem Kampf gegen Rechtsextremismus.

Der burgenländische SPÖ-Chef LH Hans Peter Doskozil und ÖVP-Chef Thomas Steiner (L.) vor Beginn einer Unterredung nach den Landtagswahlen am Dienstag, 28. Jänner 2020, in Eisenstadt.

Die parteipolitische Gewaltenteilung zwischen den Gebietskörperschaften entspricht der Idee der „Checks and Balances“, der immer mehr Wählerinnen und Wähler anhängen würden, sagt die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle. Der Bürgermeister der Landeshauptstadt als Gegengewicht zum Landeshauptmann: eine Rolle, in der sich viele Bürgermeister gefallen, die aber kaum funktioniert, wenn die eigene Partei im Land mitregiert.

Die Möglichkeit zu eigenen Listen nützen auch Vertreter der Großparteien. Mit ein bisschen Persönlichkeit und Kommunikationsfreude ist eine solche rasch aufgestellt. Der frühere Innsbrucker Bürgermeister Herwig van Staa (1995 bis 2002) verselbstständigte sich von der ÖVP und regierte mit seiner Fraktion „Für Innsbruck“. Van Staa war auch einer der wenigen Bürgermeister, der von der Kommunal- in die Landespolitik wechselte. Wer sich daran gewöhnt hat, Nummer 1 in der Stadt zu sein, will diese Position auch im Land innehaben. Van Staa wurde 2002 Tiroler Landeshauptmann.

Wenn in Landeshauptstädten kooperiert wird, dann ohne parteipolitische Kontaktängste. Der designierte Salzburger Bürgermeister Bernhard Auinger – er wird am 8. Mai angelobt – bekennt offen, auch mit den Freiheitlichen zusammenarbeiten zu wollen. Die meisten kommunalen Themen – in Salzburg etwa der Bau einer unterirdischen Lokalbahn – eignen sich nicht zur ideologiegetriebenen Debatte.

Darin zeigt sich: Der wirtschaftliche Druck stieg 2022 allgemein an, die Teuerung trifft die Städter aber besonders. In der Stadt empfindet fast jeder vierte Haushalt die eigenen Wohnkosten als schwere Belastung, am Land nur jeder sechste. Jeder fünfte Haushalt in der Stadt kann laufende Ausgaben kaum decken, am Land ist es nur jeder neunte. Und insgesamt sind die Menschen am Land mit ihrem Leben deutlich zufriedener als die Bevölkerung in den Städten. „Da kann eine Gemeinderatswahl auch zum Ventil für Unzufriedenheit gegen die Landespolitik werden“, sagt Politologin Stainer-Hämmerle.

In der Zusammensetzung der Bevölkerung driften Stadt und Land auseinander – und damit auch die Anforderungen an die jeweiligen Bürgermeister. „Die Wählerschaft in Städten ist jünger, formal höher gebildet und experimentierfreudiger“, sagt Stainer-Hämmerle. Universitäten und andere Ausbildungsmöglichkeiten locken Studierende an und halten Akademikerinnen und Akademiker. Die Folge: In Innsbruck bilden die 25- bis 30-Jährigen etwa die größte Altersgruppe. Der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss ist in der Landeshauptstadt doppelt so hoch wie im Tiroler Durchschnitt.

Auch ausländische Staatsbürger leben meist in Österreichs Städten. Auf kommunaler Ebene können sie den Unterschied ausmachen: EU-Bürger dürfen bei EU- und Gemeinderatswahlen mitstimmen, bei Landtags- und Nationalratswahlen nicht. In Innsbruck ist am 14. April mit 20.000 EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern fast ein Fünftel mehr Menschen wahlberechtigt als bei der Landtagswahl 2022.