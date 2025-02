Warum die SPÖ in Wien auf S wie Sicherheit setzt

Die Opposition zeichnet seit den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen syrischen und tschetschenischen Jugendlichen im Vorjahr das Bild einer Stadt, die angeblich in Chaos und Gewalt versinkt. Die Kriminalitätsstatistik des Innenministeriums bestätigt diesen Befund aber nur zum Teil: seit 2021 steigt die Zahl der Gewaltverbrechen in der Hauptstadt – allerdings im geringeren Ausmaß als im österreichischen Schnitt.

Die Eskalation am Yppenplatz stellt die in Bezirk und Stadt regierende SPÖ vor eine Herausforderung: Das Thema Sicherheit beanspruchen auch FPÖ und ÖVP lautstark für sich, sie fordern bei jeder Gelegenheit mehr Härte. Die Sozialdemokraten haben eher einen liberalen Zugang. Die neue Ottakringer SPÖ-Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp versucht den Spagat und wirbt für ein gewaltfreies Miteinander: „Damit der Yppenplatz ein Ort ist, an dem sich alle wohlfühlen können und wo man gerne ist.“ Ihr Rezept: mehr Polizei, mehr Sozialarbeit, mehr Infostände. Ein Konzept, das an bekannten Brennpunkten Wiens – vom Favoritner Reumannplatz bis zum Floridsdorfer Franz-Jonas-Platz – wiederholt zum Einsatz kommt.

Ob Obdachlosigkeit, Drogen, Bettelei oder Rivalitäten zwischen Jugendbanden: die Wiener Oppositionsparteien ÖVP und FPÖ setzen seit Jahren auf das Sicherheitsthema – am liebsten im Zusammenhang mit Migration. Unter dem Motto „Unsere Stadt. Unsere Regeln. Sicherheit in Wien.“ setzt Dominik Nepp den freiheitlichen Kurs seines Vorgängers Heinz-Christian Straches fort. Die ÖVP Wien kürte Karl Mahrer, den ehemaligen Vizepräsidenten der Landespolizeidirektion, zum Spitzenkandidaten für die kommende Wien-Wahl. Seine Devise lautet: „Wien bleibt Wien. Nur sicherer.“

In seinem eigenen Zuständigkeitsbereich Wien setzt Ludwig schon länger auf die Ordnungskarte: Die Videoüberwachung und das Alkoholverbot am Praterstern waren die ersten Maßnahmen, die der neue Bürgermeister 2018 verkündete – eine Maßnahme, die in der Hauptstadt und selbst in der Sozialdemokratie nicht unumstritten war.

Schon als Wohnbaustadtrat setzte sich Ludwig für die strenge Durchsetzung der Hausordnung in Gemeindebauten ein. 2015 verschärfte er zudem den Zugang zum kommunalen Wohnungsmarkt (längere Wartefrist für Zugezogene). Für die einen gilt Ludwig als Proponent des rechten Flügels innerhalb der Sozialdemokratie. Für die anderen als Pragmatiker, der breitenwirksame Themen glaubwürdig vertreten kann, ohne sich den Freiheitlichen anbiedern zu müssen. So setzt das Rathaus im Kampf gegen Kriminalität auf akute Symptombekämpfung von Hotspots in den Bezirken, gleichzeitig auf Begleitmaßnahme wie Sozialarbeit und Information, um das dahinterstehende Problem zu bekämpfen: Armut. Soweit jedenfalls die Theorie.

Der Sicherheitskurs der Wiener SPÖ und ihres „Chefs“ ist auch im Wiener Straßenbild sichtbar: Öffi-Securitys in Schutzwesten, die stadteigene Einsatzgruppe für Sofortmaßnahmen in roten Jacken und die Wiener Polizei in blauer Montur.