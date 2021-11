Warum Fakten wichtig sind – für Wolfgang Fellner und den Bundeskanzler

In Österreich wird heute erstmals eine neue Stufe im Corona-Stufenplan beschritten – aufgrund der dramatischen vierten Welle tritt ein Lockdown für Ungeimpfte in Kraft. Dieser soll bekanntlich dabei helfen, die bis zur Schmerzgrenze gefüllten Intensivstationen in weiten Teilen des Landes zu entlasten. Dass die Maßnahmen Früchte tragen werden, bezweifeln Expert:innen allerdings stark. Schließlich wird sich die Kontrolle der Einschränkungen in der Praxis wohl als schwierig herausstellen.