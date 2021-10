Eine Sammlung von Wolfgang Fellners falschen Wahl-Prognosen

„Fellnerismus“

Diese Zusammenstellung bedeutet freilich nicht, dass Wolfgang Fellner immer falsch liegt. Ende März meinte er, würde der Gesundheitsminister in diesem Tempo weiterimpfen, „ist dieses Land nicht einmal zu Weihnachten zweifach durchgeimpft”. Diese Prognose dürfte sich bewahrheiten, auch wenn dafür kein Mangel an Impfstoffen verantwortlich ist, sondern schlicht die geringe Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Fest steht: Der umtriebige Medienmanager Fellner, der neben „Österreich” auch Magazine wie „News”, „Rennbahn-Express” oder „Woman” gründete, gerät derzeit von mehreren Seiten unter Druck: Aktuell wird ihm von einer früheren Mitarbeiterin – die nun für das Konkurrenzmedium „Kronen Zeitung“ arbeitet – sexuelle Belästigung vorgeworfen. An anderer Front ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts, in der Zeitung „Österreich“ könnten Umfragen erschienen sein, die im Sinne von Sebastian Kurz frisiert und vom Finanzministerium mit Steuergeld bezahlt worden sein sollen. Alle Beschuldigten weisen diese Vorwürfe vehement zurück, es gilt die Unschuldsvermutung. In der Medienbranche hat sich für das Schaffen des Medienmachers längst der Begriff des „Fellnerismus“ etabliert.

Was damit gemeint ist, bringt Daniela Kraus, die Chefin des Presseclubs Concordia, auf den Punkt: „Professionelle Grundsätze werden oft nicht eingehalten. Das sieht man an den vielen Verurteilungen durch den Presserat. Das sieht man bei der Vermischung von redaktionellen Inhalten und Werbung. Und das sieht man auch bei faktischen Fehlern in der Berichterstattung. Dafür gibt’s genug Evidenz. Deshalb finde ich eine Unterscheidung zwischen Journalismus und Fellnerismus notwendig."

Zwar entscheiden die Konsumenten selbst, welche Zeitung sie lesen. Doch Fellner färbe negativ auf andere Medien ab, glaubt Kraus: „Das Problem ist dann, dass das generell auf den Journalismus zurückfällt. Weil dann bei Konsumenten der Eindruck entsteht: Die sind ja alle so."