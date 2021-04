Warum hat Österreich eine so hohe Femizid-Rate?

Guten Morgen!

Es gibt bestimmt angenehmere Themen für einen Start in die Woche als jenes der aktuellen profil-Titelgeschichte, aber nicht viele, die dringlicheren Charakters wären. Die profil-Redakteurinnen Angelika Hager und Edith Meinhart gehen der Frage nach, warum in Österreich so viele Frauen ermordet werden und zeigen erschreckende Zahlen auf: Laut den im Herbst 2020 veröffentlichten Eurostat-Zahlen liegt Österreich mit der absoluten Zahl an Femiziden zwar im europäischen Mittelfeld, ist jedoch das einzige EU-Land, in dem mehr Frauen als Männer Gewaltverbrechen zum Opfer fielen. Der Höchstwert an Femiziden wurde in Österreich 2018 mit 41 Opfern registriert, was mehr als einer Verdoppelung zum Jahresvergleich 2014 entsprach.