Auslöschalarm: Warum gibt es in Österreich so viele Frauenmorde?

Auf die Rücküberweisung, die eine Bewohnerin des Hauses in der Nußdorferstraße am 6. April auf ihrem Konto fand, hätte sie so gerne verzichtet. Es war jene Spende, die sie nach dem Aufruf der Familie für die Reha-Behandlung der 35-jährigen Trafikantin Nadine W. getätigt hatte. Wochen lang hatten die Ärzte im AKH um das Leben der in künstlichen Tiefschlaf versetzten jungen Frau gekämpft. Exakt ein Monat nach dem Mordversuch am 5. März erlag sie ihren Verbrennungen. Ihr Mörder, der aus Ägypten stammende 47-jährige Ex-Partner A., hatte „bei der radikalen Verwerfung“, wie die Psychiaterin Heidi Kastner Femizid in Beziehungen bezeichnet, keine sadistische Facette ausgelassen: Er hatte Nadine W. geschlagen, mit einem Kabel gewürgt, sie mit Benzin übergossen, angezündet und sein brennendes Opfer in der von ihm versperrten Trafik zurückgelassen. Passanten wurden durch den Rauch aufmerksam und drangen mit Hilfe eines „Hofer“-Einkaufswagens in die Trafik ein. „Ich habe den Mann manchmal abends gesehen“, erzählt die Hausbewohnerin profil, „wenn Nadine die Zigarettenautomaten auffüllte, stand er da, unauffällig, unbeteiligt, so als ob er gar nicht dazu gehörte.“