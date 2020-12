profil-Morgenpost: Sind Sie Weihnachtslied-Textsicherheitsexperte?

Die größte Kulturleistung der Menschheit ist der Gesang. Alle Menschen (leider auch böse) aller Kulturen aller Zeiten sangen. Im heurigen Jahr ist der Gesang Corona-bedingt in Verruf geraten. Wer singt, spuckt dabei und steckt damit an. Daher warnen Virologen seit Monaten vor gemeinsamem Singen. Auch die Clusterfahndung zeigt: Chöre waren Corona-Cluster, Kirchenchöre Supercluster. Auf dem Gotteslob sollte ähnlich wie bei Zigarettenschachteln stehen: „Singen kann Ihre Gesundheit gefährden!“ Oder: „Achtung! Gesang tötet!“ Darunter müsste das Foto einer Corona-Lunge oder eines Corona-Opfers auf der Intensivstation abgebildet sein.

Emotionaler Kurzschluss

Weihnachten ohne Singen ist wie Weihnachten ohne Schnee oder Geschenke (übrigens: hier wäre eines, sogar rot verpackt). Wir wollen uns gar nicht daran gewöhnen. Egal wie Sie am 24. Dezember feiern – Sie sollten singen. „Weihnachtslieder sind der unmittelbarste emotionale Kurzschluss zur Kindheit. Tiefer kann Erinnerung nicht sitzen. Sie wirken wie Traubenzucker, der sofort in die Blutbahn geht“, schrieb der deutsche Autor Ijoma Mangold 2014 in einem erhellenden Text in der „Zeit“.