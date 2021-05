Welche Konsequenzen zieht die Spitzenpolitik aus der Causa Fellner?

"Mache es für die Zuseher*innen"

Welche Konsequenzen ziehen Gastautoren, fragte profil.



"In oe24 und ÖSTERREICH kann ich sagen und schreiben, was ich für politisch richtig und notwendig erachte. Ich mache es für die Zuseher*innen und Leser*innen. Und: Die Bildschirmpause war eine richtige Entscheidung von Wolfgang Fellner." Josef Cap



"In einer perfekten Welt gäbe keine rechtsextremen Hetzerparteien, auch keinen marktschreierischen Boulevard. Da wir aber noch keine perfekte Welt haben, werde ich bis dahin alle Foren nutzen, um progressive Ideen zu vertreten. Vielleicht nicht vorzugsweise, aber eben auch Foren, bei denen man nicht nur Preaching to the Converted hinkriegt. Übergriffigkeiten, zumal da, wo sie mit Machtgefälle einhergehen, gehen überhaupt nicht. Was die konkreten 'Vorhalte'-skurrilerweise ist er ja formal der Kläger-gegen Wolfgang Fellner angeht: Gerichte werden diese hoffentlich klären. Es war richtig, dass er sich bis zur Klärung zurückzieht. Genauso richtig, dass eine Consulting-Firma eine Untersuchung vornimmt, über die vor Gericht verhandelten Fälle hinaus. Dass Niki Fellner und Isabelle Daniel übernahmen, halte ich ebenso für richtig und gibt dem Sender ein zeitgemäßeres Gesicht." Robert Misik