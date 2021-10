Wenn das Handy zum Feind wird

Guten Morgen!

Mein Handy ist mir unheimlich geworden. Es liegt brav wie immer neben dem Laptop auf dem Schreibtisch, lässt sich ohne Widerworte in Betrieb nehmen und funktioniert auch sonst wie eh und je. Trotzdem: In unsere Beziehung hat sich ein gewisses Misstrauen eingeschlichen. Seit in der Politik reihenweise Karrieren zu Bruch gehen, weil Staatsanwälte auf diversen Handys (und dem Back-up von Handys) die unglaublichsten Infos gefunden haben, betrachte ich das Zusammenleben mit meinem Smartphone als Amour fou. Ich brauche und mag das hübsche kleine Ding, aber ich bin nicht mehr sicher, dass mir diese Beziehung gut tut. Eines Tages könnte es mit uns beiden böse enden.

Keine Sorge, ich habe nichts angestellt, das staatsanwaltliche Ermittlungen rechtfertigen würde. Aber die Erkenntnis, dass mein Handy alles über mich weiß (und sich bei Bedarf zuverlässig an alles erinnern wird), ist auch mit einem halbwegs reinen Gewissen beängstigend. Kennen Sie das leichte Zögern, das sich neuerdings beim Chatten via Smartphone einstellt, auch? Vielleicht sollten wir einfach wieder mehr miteinander reden, ganz altmodisch und mit echten Gefühlsäußerungen statt mit Emojis.