System Kurz: Der nächste U-Ausschuss

Hier sind die mutmaßlich mit Geld des Finanzministeriums erkauften Jubel-Umfragen für Sebastian Kurz in den Fellner-Medien (und damit verbundene Inseratendeals) erfasst, aber längst nicht nur. Die Abgeordneten wollen unter anderem auch Auskunft darüber, ob und in welchem Ausmaß weitere der ÖVP nahestehende Beratungs-, Kommunikations- und Eventagenturen im Zeitraum 2017 bis 2021 Aufträge aus Bundesmitteln erhalten haben (Auftragsvolumen: 40.000 Euro aufwärts).

„Projekt Ballhausplatz“ – das war die ÖVP-interne Chiffre für die Karriereplanung von Sebastian Kurz: Erst an die Parteispitze, dann an die Spitze des Kanzleramts. Und das mit ethisch fragwürdigen und womöglich auch strafrechtlich relevanten Methoden.

Dieser Punkt hat eine Vorgeschichte im „Ibiza“-Ausschuss, wurde da aber nicht befriedigend abgehandelt. Konkret geht es um vermutete politische Einflussnahmen auf laufende Ermittlungsverfahren, insbesondere solche der WKStA. Und da steht der suspendierte Sektionschef des Justizministeriums Christian Pilnacek einmal mehr im Zentrum des Interesses. Auch er gilt als ein Teil des „Systems Kurz“. Und werden in Österreich Hausdurchsuchungen verpfiffen? War beispielsweise die Meinungsforscherin Sabine Beinschab vor einer nahenden Razzia gewarnt worden? Oder Thomas Schmid? Oder Hartwig Löger? Oder Gernot Blümel? Diese Fragen harren zunehmend drängend einer Antwort.

4. Begünstigung bei der Personalauswahl