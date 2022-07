Guten Morgen!

Am 21. Juli 1969, vor genau 53 Jahren, hat es Neil Armstrong verkackt. Seine Aufgabe war einzigartig, aber bewältigbar. Mr. Armstrong war NASA-Astronaut und dazu bestimmt, als erster Mensch den Mond zu betreten. Was sagt man in einem derart historischen Moment, den hunderte Millionen Menschen live vor den TV-Schirmen verfolgten? Armstrong entschied sich für: „That’s one small step for man, one giant leap for mankind.“ Ins Deutsche übersetzt: „Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein gigantischer Sprung für die Menschheit.“ Griffiger wäre gewesen: „Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein gigantischer Sprung für die Menschheit.“ So wird Armstrong auch bis heute zitiert. Dazu hätte er aber einen Artikel beifügen müssen: „That’s one small step for a man...“ Armstrong erklärte stets, er habe das „a“ schlicht vergessen oder verschluckt.



Ihr Morgenpostler meint: Wer „a“ sagen will, sollte das auch tun. Allerdings darf man auch etwas nervös sein, wenn man zum ersten Mal auf dem Mond auftritt.