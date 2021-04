ORF: Wer wird neuer Chef?

Im August wählt der ORF-Stiftungsrat den neuen Generaldirektor. In dem 35-köpfigen Gremium verfügt die ÖVP über die Mehrheit. Coronabedingt hatten die Türkisen die zentrale Personalie bisher eher vernachlässigt. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen. In den vergangenen Wochen wurden türkise Stiftungsräte von Gerald Fleischmann, dem Medienbeauftragten von Kanzler Sebastian Kurz, und von Axel Melchior, Generalsekretär und Mediensprecher der ÖVP, zu vertraulichen Gesprächen vorgeladen. Darin ging es offenbar um die Frage, was vom nächsten ORF-Chef erwartet wird und wer diesen Erwartungen am ehesten entspricht. Der jetzige Chef Alexander Wrabetz dürfte aus dem Rennen sein.