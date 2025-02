Wer Blau-Schwarz verhindern kann

Womöglich hat Alexander Van der Bellen sein Wochenende ohne Not freigehalten: Nachdem der Bundespräsident am Donnerstag FPÖ-Chef Herbert Kickl in der Hofburg empfangen hatte, sagte er seine Teilnahme an der Ski-WM in Saalbach ab. In Erwartung einer neuen Krise, weil Blau und Schwarz womöglich die Gespräche ein für allemal beenden? Oder weil Van der Bellen ein erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen in Aussicht gestellt wurde? Aus der Präsidentschaftskanzlei gibt es dazu keinen Kommentar.