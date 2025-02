Wie Blau-Schwarz am Unsicherheitsfaktor Herbert Kickl scheitern könnte

Lässt sich der FPÖ-Chef zu einer Zusammenarbeit mit der ÖVP herab, soll die Regierung seinem Willen folgen. Auch, weil Kickl der Volkspartei zutiefst misstraut , seit Ex-Parteichef Sebastian Kurz ihn am Ende der türkis-blauen Koalition 2019 als Innenminister zur Entlassung vorgeschlagen hat. Um einer derartigen erneuten Schmach zu entgehen und wie als Beweis seines Selbstverständnisses beanspruchte der FPÖ-Chef mit Kanzleramt inklusive Medien-, EU- und Kulturagenden, Innen- und Finanzministerium alle Schlüsselressorts und dadurch auch die wichtigsten Machtzentren der ÖVP . Eine gezielte Provokation – etwas, woran sich die Volkspartei in einer Zusammenarbeit mit ihm gewöhnen müsste.

Aus Kickls Sicht ist das schlüssig: Er hat die Wahl gewonnen, das Wahlergebnis seiner Partei hat sich nahezu verdoppelt. Gleichzeitig stand die ÖVP mit einem Verlust von 11,2 Prozentpunkten am Wahlabend als größter Verlierer da. Laut aktuellen Umfragen würde die Volkspartei zudem bei Neuwahlen weiter verlieren und die FPÖ weiter dazugewinnen. Mit diesen Aussichten stellt Kickl auch in den Verhandlungen mit der ÖVP seinen Machtanspruch, der weit über die 28,8 Prozent hinausreicht, die die FPÖ bei der Wahl erreicht hat, und sieht keinen Grund, von eigenen Forderungen abzugehen.

Immer wieder sorgen freiheitliche Vorschläge auf schwarzer Seite für Unverständnis: Die FPÖ will ein Ende des UNO-Standortes Wien oder eine Deutschpflicht für Abschlussarbeiten auf Hochschulen würden dem Standort Österreich schaden. Ein Ausstieg aus Friedensmissionen oder dass Kickl nationales Recht über internationale Vereinbarungen stellen will, würde Österreich international isolieren.

Stellt Kickl mit Blick auf seine guten Umfragewerte also unerfüllbare Bedingungen? Die FPÖ dementiert. In einigen Punkten wie der Bankenabgabe wollen blaue Verhandler falsch verstanden worden sein, von anderen Positionen rückten die Freiheitlichen rasch wieder ab.

Das weiß auch die ÖVP. Einst hatte die Volkspartei ihre Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen damit argumentiert, dass die Blauen in der Regierung „entzaubert“ würden. Heute spart man sich derlei Geplänkel, es geht um blanke Machtinteressen: Die Volkspartei regiert seit 38 Jahren durchgehend (mit kurzer Unterbrechung der Experten-Regierung unter Brigitte Bierlein). Das Finanzministerium ist seit 2007 in schwarzer Hand.

Doch was genau bedeutet in diesem Zusammenhang Macht? Eine ÖVP, die nicht mehr den Kanzler stellen würde; die, wenn es nach der FPÖ geht, auch nicht die Ressorts für Finanzen und Inneres hätte; die die EU-Agenden nicht mehr über hätte – was genau wäre dann noch schwarz? Welche Interessen hätte die ÖVP durchgesetzt? Wer sich dieser Tage in der ÖVP umhört, vernimmt eine Mischung aus Verbissenheit und Schaudern.

Kaum jemand in der Volkspartei, der diese Koalition wirklich begrüßen würde. Gleichzeitig werden jene, die sich öffentlich dazu äußern, als Verräter beschimpft. Etliche Akteure versuchen noch im Rahmen ihrer Möglichkeiten Alternativen aufzustellen, doch sie bleiben im Theoretischen. Wer mit Schwarzen spricht, der bekommt den Eindruck, die Partei befindet sich im Blindflug und hofft schlicht darauf, doch noch irgendwie weich zu landen.