Wer wird der nächste Lockdowner?

Mückstein: Also das is jetzt … Das is gemein! Ich hab schon immer gsagt: Wir müssten eigentlich. Also, was tun und so. Mit dem Impfen. Aber wenn’s keiner tut.

Ludwig: Ja. Was soll ma da nur machen?

Schallenberg: Wir machen ja eh was. Jetzt.

Platter: Wenn uns de Deutschen auf die Rote Liste setzen – dann pfiat Gott Wintersaison. Die Zahlen müssen runter, und da hilft nur mehr a harter Schnitt. Zwoa Wochen Lockdown – für alle!

Ludwig: Wegen eurer Wintersaison sperren unsere Wirten aber sicher net zua.

Platter: Wir waren schließlich a immer mit Wean solidarisch!

Kogler: Des is ja im Westen quasi endemisch.

Mückstein: Wie wär’s, wenn ich noch einen Appell an die Bevölkerung mach, dass sie sich jetzt aber wirklich impfen lassen sollen. Einen voll eindringlichen. Ha?

Ludwig: Oida.

Platter: Wir brauchen eine Entscheidung, Wolfgang!

Mückstein: Ich … geh eine rauchen!

Schallenberg: Und … da ziehen wir beide an einem Strang!