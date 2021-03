Warum Vordrängeln bei der Corona-Impfung so leicht ist

Von der Website des orthopädischen Krankenhauses Wien-Speising ist über Nacht ein Facebook-Eintrag vom Jänner verschwunden. Er zeigte einen ehemaligen Primar bei der Impfung im Spital. Er ist seit acht Jahren in Pension. profil hatte tags zuvor um eine Stellungnahme gebeten: "Es war eine bewusste Entscheidung, ihn und einen weiteren Ex-Mitarbeiter zu impfen. Sie fungierten als Testimonials, um jene zu motivieren, die der Impfung skeptisch gegenüberstanden", sagt der Krankenhaussprecher. In mancher Arztpraxis ergab sich der Extraspielraum auch dadurch, dass geübtes Personal aus einem Impfstoff-Fläschchen ein bis zwei Dosen mehr ziehen konnte als vorgesehen. In Niederösterreich wunderte sich so mancher Stammpatient außerhalb der Zielgruppe, warum er vom Hausarzt en passant zum Impfen eingeladen wurde.



Mit dem Mangel an Impfstoffen kam die Gerechtigkeitsdebatte. "Impfvordränger Peter Koch?" So meldet sich der Bürgermeister von Bruck an der Mur am Telefon. Er stand als einer von vielen Bürgermeistern, die sich in örtlichen Seniorenheimen impfen ließen, am Pranger. Er habe damals noch extra einen Zeitungsredakteur angerufen, um die Impfbereitschaft im Pflegepersonal zu heben, erinnert er sich. Nach dem Shitstorm habe er sich geniert.



Eine Kontrolle des Impfgeschehens durch die Volksanwaltschaft hätten sich die NEOS gewünscht. "Sonst zahlen jene drauf, die keine guten Kontakte haben", sagt Sozialsprecher Gerald Loacker. "Je mehr geimpft wird, desto schwieriger wird es, nachzuvollziehen, ob die Verteilung gerecht ist. Es fehlt die Transparenz", sagt auch Volksanwalt Bernhard Achitz. Die Übertragung des Impfmanagements durch die Bundesregierung an die Bundesländer hat die faire Verteilung nicht gerade begünstigt. Laut Patientenanwaltschaft führen unterschiedliche Regeln der Bundesländer sogar dazu, dass Angehörige von Risikopatienten teils früher immunisiert sind als diese selbst. Das Impfmanagement hätte zentral gesteuert werden müssen. Loacker meint: "Wozu hat man die Sozialversicherung mühsam zusammengelegt, wenn man sie nun nicht in der größten Gesundheitskrise nutzt? Sie hat alle relevanten Daten."Auch Volksanwalt Achitz fragt sich, warum man "eines der besten Sozialversicherungssysteme der Welt nicht von Beginn an fürs Durchimpfen der Bevölkerung heranzog." Nicht in allen Bundesländern seien die Servicestellen der Österreichischen Gesundheitskassen (ÖGK) optimal eingebunden worden.