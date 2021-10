Jenseits von Kurz und Böse

Doch die Koalition ist aus dem Gleichgewicht. In türkisen Reihen herrscht Fassungslosigkeit über den „Verrat“ der Grünen an Sebastian Kurz. Der Fortbestand der Regierung hängt nun vom Verhältnis zwischen Kanzler und Vizekanzler ab. Würde in diesen Tagen neu gewählt, wäre die türkis-grüne Mehrheit Geschichte. Die ÖVP stürzt in der Sonntagsfrage auf 25 Prozent ab (siehe Seite 14). Eine Mitte-Links-Mehrheit aus SPÖ, Grünen und NEOS ginge sich aus, erstmals seit Jahren. Diplomatie seitens der ÖVP wäre gefragt. Doch Neo-Kanzler Alexander Schallenberg provoziert die Grünen mit Solidaritätserklärungen für seinen Vorgänger. Kann Schallenberg überhaupt Kanzler?