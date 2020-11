Die Nacht des Terrors in Wien

Susanne, die uns in ihre Bar gezogen hatte, stellte Wodka auf den Tresen und machte Käsetoast. Der 17-jährige Marius klebte an seinem Handy, simste mit Gott und der Welt, und die Informationen, die er daraus bezog, überschlugen sich. Heute weiß man, dass es ein Einzeltäter war, aber wir kauerten in unserem Glaskäfig, hatten keine Ahnung, was draußen los war, und die mediale Wirklichkeit begann zu tanzen. Wir hatten unzählige Fotos und Videos vor Augen, waren mittendrin im Geschehen, sahen uns umzingelt von drei, vier, fünf Terroristen, die um die Ecken schlichen und auf alles schossen, was sich bewegte. So hielten wir still und drehten das Licht ab.



Eines der Videos zeigte uns einen Mann in einer Art weißem Overall, der mit einem Gewehr in der Hand am jüdischen Stadttempel vorbei durch die Seitenstettengasse läuft und nach Opfern Ausschau hält. Eine Frau ist am unteren Bildausschnitt zu sehen. Sie verschwindet aus dem Bild. Ist sie jetzt tot? Oder ist sie davongekommen? Ein Mann drückt sich in eine Mauernische, ein Schuss, und er sinkt zu Boden. Es gab andere, ähnliche Szenen. Ist das nicht bei uns um die Ecke? Wie viele sind es? Kommen sie an der Bar vorbei? Wir sahen Videos von wilden Verfolgungsjagden, die in anderen Städten spielen, aber das wussten wir nicht. Wir glaubten, das ist draußen, vor der Glastür. Wir hörten, dass die Attentäter schon am Flughafen Schwechat um sich geschossen und eine Blutspur hinterlassen hatten. Dann: Eine Geiselnahme in der Mariahilfer Straße wird berichtet, auch von sonst seriösen Medien. Das ist der Tiefpunkt. "Jetzt ist es aus mit Wien", sagte Susanna und nahm ihren Sohn in die Arme. "Jetzt werden sie weiter morden."



Seelenqualen. Ich hab den enthaupteten Lehrer einer Schule in der Nähe von Paris im Kopf. Ich hoffe insgeheim, unsere Attentäter werden es schnell machen, schießen und nicht mit einer Machete hantieren. Ich denke an das Gemetzel in einer Kirche in Nizza, an Bataclan, an Sprengstoffattentäter und Amokfahrer. Mir kommen die österreichischen Dschihadistenprozesse in den Sinn, die ich für profil beobachtet habe-der Hochmut der vor Gericht stehenden Islamisten, ihre Selbstgerechtigkeit, ihr Hass auf diese Welt, in der wir leben, ihre Verachtung für Frauen und ihre muskelbepackten Körper, die alles auszuhalten scheinen. Ihre moralische Überheblichkeit, wenn sie sich unbeobachtet wähnten. Sätze aus den Telefon-Überwachungsprotokollen des angeklagten Hasspredigers Mirsad O. lassen mich nicht los. Wie sie da zu viert oder fünft im Auto saßen und über eine Sozialarbeiterin herzogen, die wolle man "aufreißen wie eine Chipstüte",wie viel man in Syrien für Sklavinnen bezahle und dass man ganz "heiß aufs Schlachten" sei. Ich weiß, dass von Fanatikern kein Mitleid zu erwarten ist, keine Bitte erhört werden wird, kein Flehen und Wimmern sie abhalten wird.