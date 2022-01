Impfpflicht: Experten zunehmend gespalten

Impfpflicht und Wissenschaft: „Omikron hat Karten neu gemischt“ versus „Impfpflicht so schnell wie möglich“

Selten war eine Regierung in ihrem Handeln so sehr von der Einschätzung der Wissenschaft abhängig wie in der Corona-Politik. Ob es die Impfpflicht in der geplanten Form wirklich noch braucht, entzweit die Fachwelt.