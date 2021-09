Wie der 11. September einen Afghanen aus mir machte

Tatsächlich war das nicht nur in meinem persönlichen Umfeld der Fall. Kaum jemand stellte einen Angriff auf Afghanistan infrage. Auch die höchsten politischen Institutionen der Welt, darunter die Vereinten Nationen, segneten jenen Krieg ab, den der damalige US-Präsident George W. Bush als „Kreuzzug“ bezeichnete. Im US-Repräsentantenhaus stimmte lediglich eine Abgeordnete, die Demokratin Barbara Lee aus dem Bundesstaat Kalifornien, gegen den Kriegseinsatz. „Ich will nicht erleben, dass diese Spirale außer Kontrolle gerät. Falls wir voreilig zurückschlagen, besteht die große Gefahr, dass Frauen, Kinder und andere Nichtkombattanten ins Kreuzfeuer geraten“, sagte sie damals. Außerdem warnte Lee vor einem Krieg „mit offenem Ende“ und „ohne Exit-Strategie“. Die Geschichte hat ihr recht gegeben. Doch damals wurde sie verhöhnt und als Terrorsympathisantin abgestempelt – ein Begriff, der in den folgenden Jahren inflationär gebraucht wurde.

Am 7. Oktober 2001 begann der längste Krieg der amerikanischen Geschichte. Bomben und erstmals auch Kampfdrohnen kamen im gesamten Land zum Einsatz. Am Boden verbündeten sich US-Spezialeinheiten mit verschiedenen afghanischen Warlords, Drogenbaronen und allerlei anderen fragwürdigen Akteuren, deren Biografien auf den ersten Blick deutlich machten, dass es Washington und seinen Verbündeten weder um Menschenrechte noch um die Demokratisierung des Landes ging. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Taliban-Regime zu Fall gebracht. Während in Städten wie Kabul viele Männer ihre Bärte abschnitten, Frauen ihre Burkas ablegten und zu den Klängen der vor Kurzem noch verbotenen Musik feierten, begann in den ländlichen Regionen des Landes ein brutaler Krieg, der Zehntausende Zivilisten das Leben kostete.

Im Dezember 2009, zwei Monate, nachdem Bundeswehroberst Georg Klein den Befehl zu einem Luftangriff in der nördlichen Provinz Kunduz gegeben hatte, bei dem mehr als 150 Zivilisten getötet wurden, behaupteten Journalisten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass die westlichen Truppen „zu sanft“ wären und „viele Afghanen“ ein härteres Vorgehen begrüßen würden. Damit schlossen sie sich dem politischen Neusprech Washingtons und anderer Kriegsparteien an.

Diese Rhetorik war letztendlich auch einer der Gründe, warum ich selbst zur Schreibfeder gegriffen habe und Kriegsreporter geworden bin.