Experten schlagen Alarm: Keine Ärzte für Kinder und Jugendliche

Bis vor zwei Jahren leitete Zwiauer die Kinder- und Jugendabteilung am Klinikum St. Pölten. Man versteht sich hier auf Lungenentzündungen, bei denen intubiert werden muss, und auf so gut wie alle pädiatrischen und intensivmedizinischen Unwägbarkeiten. Immer mehr seiner jungen Patientinnen und Patienten brauchten jedoch etwas aus der Psychosomatik, einem medizinischen Zwischenreich, für das es stets zu wenig Aufmerksamkeit gab. Das beschäftigte den Primar, der mit Leib und Seele Intensivmediziner und Neonatologe war, in den zehn, 15 Jahren vor seiner Emeritierung mehr als alles andere. Es war ihm des Öfteren gelungen, Mittel für teure, intensivmedizinische Gerätschaften aufzutreiben, doch jeder Psychosomatik-Planposten für Kinder und Jugendliche, die nach herrschender ärztlicher Auffassung „eh gesund“ sind, war vergleichsweise schwierig durchzuboxen.

Er sah Kinder, die sich vor Bauchweh krümmten oder das Gefühl hatten, dass ihnen der Kopf explodiert; Pubertierende, die sich ritzten und nicht mehr in die Schule gehen wollten; Jugendliche, die in einem Spitalsbett auf seiner Station landeten, weil keiner der vielen Ärzte und Ambulanzen, die sie abgeklappert hatten, so etwas wie eine Krankheit bei ihnen fand. Es hatte auch nie jemand „das Ganze“ durchleuchtet. Sie litten jedenfalls. Karl Zwiauer sah eine Not, „die so groß war, dass man sie eigentlich nicht übersehen konnte“.

Es ist der rare Moment einer Pause, in der der Wiener Kinderarzt Michael Sprung-Markes von seinen Erfahrungen erzählen kann. Aufgrund des bevorstehenden langen Wochenendes ist die Warteschlange, die sich manchmal vom Eingang bis auf die Thaliastraße hinaus zieht, heute überschaubar. „Gesund wachsen“ nennt sich die Kinderarzt-Gruppenpraxis im migrationsstarken Wiener Gemeindebezirk Ottakring, die Sprung-Markes mit Daniela Kasparek vor neun Jahren gegründet hat. 200 bis 400 kleine Patient:innen werden täglich von drei bis fünf Ärzten betreut. Das Konzept, kranke und gesunde Kinder, die beispielsweise Impfungen oder Routineuntersuchungen brauchen, in zwei Ordinationen zu versorgen, erwies sich als effizient. Akutfälle können ohne Anmeldung kommen: „Wir schicken hier kein krankes Kind weg, allerdings stoßen auch wir immer wieder an unsere Grenzen.“

Von den 80 Kassenplanstellen für Pädiatrie in Wien sind, so Sprung-Markes, zehn nicht besetzt; finanzschwache Eltern, die sich keinen Wahlarzt leisten können, müssen in der Regel „Stunden durchtelefonieren, bis sie einen Termin von einem Kassenarzt bekommen.“ 20 bis 30 Absagen muss auch er täglich bei Anfragen erteilen. Pädiatrie sei „ein Saisongeschäft“, besonders in der infektionsstarken Zeit von Jänner bis März sei „das System regelrecht kollabiert, da sind alle geschwommen“. Manchmal mussten Kinder bis zu vier Stunden warten: „Wir sind die einzige Ordination mit einem Clown, den wir engagiert haben, nachdem wir mit aggressivem Verhalten von Angehörigen konfrontiert waren.“ Und: Im Gegensatz zu Wahlärzten „sind wir Kassenärzte auch ein wichtiger Teil in der Versorgung von sozial schwachen Schichten“.

Quer durch das Land fehlen Kinderärzte mit Kassenverträgen. Vergangenen Dezember präsentierte die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit Belege für die eklatante Unterversorgung: Über ganz Österreich verteilt sind nur knapp 300 Kinderärzte mit Kassenvertrag tätig, das entspricht einer Betreuungsquote von 0,2 Ärztinnen und Ärzten mit Kassenvertrag pro 1000 Kinder und Jugendliche. In 15 politischen Bezirken in Niederösterreich, Kärnten oder der Steiermark (wo es im Bezirk Graz und Umgebung für 31.000 Kinder gerade eine solche Stelle gibt) ist dieser Wert sogar auf 0. Bestwerte im gesamtösterreichischen Vergleich bieten laut dem Bericht die gutbürgerlichen Wiener Bezirke Innere Stadt (0,6) und Wieden (0,5). Vorarlberg ist umgerechnet auf die Einwohnerzahl das Bundesland mit der besten Versorgungsquote.

Die Ursachen für die mangelnde Bereitschaft, sich als Kinderarzt mit einem Kassenvertrag niederzulassen, sind vor allem die geringeren Verdienstmöglichkeiten, unternehmerisches Risiko und ein höherer administrativer Aufwand, so Sprung Markes: „Wir müssen an die zehn Patienten mehr betreuen, also weitaus mehr leisten, um ansatzweise den gleichen Verdienst wie ein Wahlarzt zu erzielen. Man muss tatsächlich eine soziale Ader haben, um sich diesem Kampf zu stellen.“ Eltern, die sich keinen Privatarzt leisten können, konsultieren in ihrer Frustration einen Allgemeinmediziner, was Sprung-Markes für fraglich hält: „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und bedürfen einer differenzierten Versorgung. Unsere Facharztausbildung dauert sechs Jahre, während Allgemeinmediziner sich mit der Kinder- und Jugendheilkunde in ihrer Ausbildung gerade einmal zwei Monate beschäftigen.“

Ähnlich dramatisch ist die Versorgungslage im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. In der Fachpublikation „Neuropsychiatrie“ (Stand Ende 2022) werden knapp 38 Kassenplätze österreichweit angeführt; 112 würden den Bedarf abdecken. Im Burgenland gibt es keinen einzigen Kinder- und Jugendpsychiater mit Kassen; in der Steiermark und in Salzburg nur jeweils zwei. Am Beispiel einer Studie der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall in Tirol zeigt sich der nach Corona dramatisch gewachsene Bedarf an Akutaufnahmen: Im Jahr 2021 stieg die Gesamtzahl um 40 Prozent im Vergleich zu 2019.

Überfüllte Psychiatrien, kaum Fachärzte

Auch in der „Transitionspsychiatrie“ (für die Altersgruppe zwischen 18 und 24 Jahren) „brauchen wir dringend Betten, denn junge Erwachsene mit älteren Psychiatriepatienten auf einer Station zu betreuen, ist alles andere als optimal“, so Gabriele Fischer, Psychiaterin mit Schwerpunkt Suchtforschung am Wiener AKH. „Mit 18 Jahren verschwinden viele aus dem Versorgungssystem“, berichtet Paul Plener, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH, „weil sie den Anschluss nicht finden.“ Für ambulante Patientinnen und Patienten startete seine Abteilung in Kooperation mit dem Psychosozialen Dienst der Stadt Wien ein Modellprojekt, bei dem Sozialarbeiter Jugendliche in der Übergangszeit nach ihrer Entlassung begleiten. In den Kliniken Hietzing und Floridsdorf existieren bereits psychiatrische Stationen für das Übergangsalter, in der Klinik Favoriten plant man eine solche Erweiterung.