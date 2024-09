Wie FPÖ-Stadler den roten „Swing State“ Simmering zurückerobern will

Im März übergab er dem Wiener Rathaus eine Bürger-Petition gegen die „Versiegelung von Grünraum“. Es geht um die geplante Erweiterung des südlichen Stadtteils Kaiserebersdorf um bis zu 5000 Wohnungen bis 2040. Der Bezirk würde dadurch von derzeit 110.000 auf 135.000 Menschen anwachsen. Der Wiener Bauboom der vergangenen Jahrzehnte spielte sich bisher wesentlich in Liesing, im östlichen Nachbarbezirk Donaustadt und im westlichen Favoriten ab. Jetzt ist auch Simmering dran. So sehen es die Wachstumspläne der Stadtregierung vor.

Ein Bezirk, der die Stadt versorgt und entsorgt

Platz gibt es auf den ersten Blick noch genug. „Oben“ in Favoriten, hinter dem Grenzhügel Laaerberg, wohnen doppelt so viele Menschen wie in Simmering. Das Simmeringer „Tal“, das sich „unten“ bis zur Donau erstreckt, besteht noch immer zu 40 Prozent aus Grünfläche. Die Hälfte ist landwirtschaftlich genutzt. So beherbergt Simmering das größte in sich geschlossene Gartenbaugebiet in einer europäischen Stadt. Ein weiters Unikum unter Wiens Bezirken: Vom Bauland, das 37 Prozent der Fläche ausmacht, wird mehr als die Hälfte betrieblich genutzt. Simmering ist deswegen so betriebsam, weil es die ganze Stadt versorgt. Einerseits mit Elektrizität und Fernwärme aus dem Kraftwerk Simmering, das den Bezirk seit 1900 mit seinen weithin sichtbaren Türmen prägt. Andererseits mit Gemüse. Auch dank Fernwärme, die all die Gewächshaus-Siedlungen ganzjährig heizt. Simmering versorgt und entsorgt. Mit der Hauptkläranlage der Stadt und der Müllverbrennungsanlage auf der Simmeringer Haide. Den Kreislauf des städtischen Lebens rundet der Zentralfriedhof mit seinen 330.000 Gräbern auf einem Zehntel der Bezirksfläche ab.

Simmering ist politisch kaum zu fassen. Es ist Stadt bei den Gasometern, Dorf in Kaiserebersdorf, Hafen im Stadtteil Albern. Und überall auch alles dazwischen – mit wuchtigen, elfstöckigen Gemeindebauten für 3000 Menschen in Kaiserebersdorf und Dorfhäusern entlang der Simmeringer Hauptstraße mitten in der Stadt. Bei Letzteren will der blaue Stadler ansetzen. „Ich bin nicht gegen Wohnbau. Aber bevor wir neue Grünflächen versiegeln, sollten Häuser auf bereits versiegelten Flächen aufgestockt werden.“