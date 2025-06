Nach der Amoktat in Graz: Wie lassen sich Schulen besser schützen?

Wiens Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) spricht vage von „Zugangssperren“, womöglich Gegensprechanlagen. In Graz denkt eine Expertengruppe darüber nach, Schließsysteme einzurichten oder gar in Schulen Rückzugsräume für Notfälle einzurichten. Das Innenministerium kündigt bis Ende des Schuljahres, also für die kommenden Tage, mehr Polizeipräsenz rund um Schulen an. Was das genau bedeutet, führt das Ministerium nicht aus. Es sind allesamt Maßnahmen, die wenig invasiv sind, aber zumindest kurzfristig das Gefühl vom absoluten Kontrollverlust, den der Amoklauf ausgelöst hat, zurückdrängen. Was genau sich ändern wird, ist völlig unklar und wird wohl stark vom jeweiligen Schulstandort abhängen. Sicher ist, dass es in den kommenden drei Jahren doppelt so viele Schulpsychologen geben soll wie heute. Auf einen Psychologen kämen dann nicht 6000 Schülerinnen und Schüler, sondern 3000.

„Wenn ich nur bedenke, dass beispielsweise an unserer Schule viele externe Vereine unseren Turnsaal benutzen – wie soll man das absichern?“, fragt Weiß. Schulen seien offene Orte. Und jemand wie der Schütze sei keine klassische schulfremde Person, sondern ein ehemaliger Schüler und würde immer und überall leicht in seine Schule gelangen. „Vielfach brauchen diese Leute Zeugnisduplikate oder Ähnliches. Mir scheint, diese Tragödie war vor Ort nicht zu verhindern gewesen.“

Damit die Griffe und Schritte besser sitzen, könnte man die Abläufe regelmäßiger und standardmäßiger auffrischen, so wie bei Feueralarmübungen, findet Weiß. Auch Kinderschutzkonzepte müsste man nicht neu erfinden. Denn diese müssen mit Ende des noch laufenden Schuljahres in jeder Schule vorliegen, eine Maßnahme, zu der alle Schulen in Österreich vergangenes Jahr noch unter der schwarz-grünen Regierung verpflichtet wurden. Anlass waren sexuelle Übergriffe an Schulen, etwa jene an einer Wiener Mittelschule, in der ein Lehrer über Jahre 20 Schüler sexuell genötigt haben soll.

Standortspezifische Konzepte

Doch die Konzepte gingen viel weiter und umfassen eigentlich sämtliche Punkte, die nun auch im Lichte des Grazer Amoks diskutiert werden: Mobbing, Umgang in der Schule, gewaltfreie Kommunikation; aber auch sehr operative Fragen wie Anwesenheit und Zutritt von schulfremden Personen. „In diesen Konzepten ist schon sehr viel drinnen, und sie bieten viele Möglichkeiten, auch weil sie von Teams an jeder Schule standortspezifisch zusammengestellt werden“, sagt Hedwig Wölfl von der Kinderschutzeinrichtung Möwe. Wölfl hat mit ihrem Möwe-Team viel Erfahrung in der Beratung zur Erstellung von Kinderschutzkonzepten an Schulen und diese auch dem Ministerium zur Verfügung gestellt.