Wie Europa seine Schulen vor Amokläufen schützt

Der von den Tätern bewusst inszenierte Mord an 13 Schülerinnen und Schülern und einem Lehrer in Columbine und die mediale Omnipräsenz der Tat war nicht nur im englischsprachigen Raum Vorbild für weitere Amokläufe: „Die intensive Berichterstattung über diesen schulischen Massenmord und die anhaltende mediale Verfügbarkeit von Filmmaterial und anderer selbst gefertigter Dokumente der beiden Täter führte zu zahlreichen Nachahmungstaten weltweit“, heißt es dazu in der Studie „Zielgerichtete schwere Gewalt und Amok an Schulen“, die in Deutschland 2009 als Reaktion auf die Amokläufe in Erfurt und Winnenden veröffentlicht wurde: Mindestens drei der in der Studie untersuchten deutschen Täter hatten sich mit den Tätern von Columbine beschäftigt, ein weiterer hatte sich auf den Amoklauf in Erfurt bezogen.

Der Vergleich der Taten lasse vermuten, „dass wir es bei School Shootings mit einem international recht einheitlichen Phänomen zu tun haben“, und: Die Täter würden sich aneinander orientieren. Um den großen Nachahmungseffekt der Taten zu reduzieren, sollten Medien Täter daher anonymisieren, wenig über den konkreten Tatablauf berichten und keine Rechtfertigungen für den Täter bieten.

Schärfere Waffengesetze

Auf gesetzlicher Ebene zog Deutschland aus der Serie an Amokläufen an Schulen Anfang der 2000er Konsequenzen: Nach der Tat in Erfurt 2002, bei der 17 Menschen starben, wurde das Waffengesetz noch im selben Jahr verschärft: Die Altersgrenzen für den Erwerb von Schusswaffen wurden angehoben, die Vorschriften zur Aufbewahrung verschärft und etwa gewisse Schrotflinten verboten. 2009 wurden in Winnenden neun Schüler, drei Lehrkräfte und, während der Flucht des Täters, vier weitere Personen getötet. Daraufhin wurden unter anderem strengere Kontrollen von Waffenbesitzenden beschlossen.