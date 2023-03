Wieder Frau an Spitze der Staatsanwaltschaft Wien

Wilderer vom Annaberg

Die fachlich äußerst versierte Obenaus war zuletzt Abteilungsleiterin in der Sektion für Einzelstrafsachen im Justizministerium. Ihre Schwerpunkte: Terrorismusverfahren und Gewalt in der Familie. Davor war sie Mediensprecherin und stellvertretende Leiterin der Staatsanwaltschaft St. Pölten. In Niederösterreich betreute sie ein breites Spektrum an Fällen - vom Hendldiebstahl, über Bankraubserien bis hin zum spektakulären Kriminalfall des Wilderers vom Annaberg. Bei dem Amoklauf wurden drei Polizisten und ein Sanitäter getötet. Der Amokläufer tötete sich anschließlich selbst.

Obenaus steht künftig rund 100 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten vor und damit rund einem Drittel aller Staatsanwälte in Österreich.