Wien: 40.000 Impftermine für Berufe mit Risiko

Während Niederösterreich die Anmeldung für Impftermine für alle Bevölkerungsgruppen öffnet und andere Bundesländer wie Salzburg nach Alter absteigend impfen, geht das Bundesland Wien einen eigenen Weg. Dort wird ab kommender Woche neben dem Alter das berufliche Risiko bei der Impfanmeldung zählen.

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bestätigt, dass ab kommender Woche 40.000 Impftermine für zwei Berufsgruppen frei geschalten werden. Hacker: „Erstens für Menschen, die nahe an Covid kommen, etwa Techniker, die in Impfstraßen Aufbauten machen oder Wäschereien, die Spitalswäsche waschen. Die zweite Gruppe sind Menschen, die aus beruflichen Gründen ins Ausland müssen und damit Risiken eingehen.“ Als nächstes soll der Handel an der Reihe sein.