Warum die Wiener Jugend noch linker wählt als der Rest der Stadt

Das Gemeine am Cool-sein ist doch die Zufälligkeit. Man ist es oder eben nicht. Cool-sein kann man sich nicht erarbeiten, erkaufen schon gar nicht und es kommt auch nicht automatisch mit dem Alter – im Gegenteil. Das macht es zu einer vergleichsweise unbestechlichen Währung, besonders in der Politik. Bestes Beispiel: Heinz-Christian Strache. In seiner Zeit als FPÖ-Chef und Spitzenkandidat in Wien hat er immer wieder versucht, sich über eine „coole“ Schiene der Jugend anzubiedern. Er veröffentlichte Rap Songs („Für Faymanns Pfusch die beste Rache, ist dein Kreuz bei HC Strache“), tourte durch Österreichs Clubs, war der letzte der heimging, belagert von seinen Anhängern. Die FPÖ war die erste Partei, die erkannte, dass man auch im Internet wahlkämpfen kann – dort, wo die jungen Leute sind.