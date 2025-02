Wiener Döner-Skandal: Die Spur des Fleisches

Die Fenster des berüchtigten Lokals sind mit Plakaten und einer Klebefolie zugeklebt, hineinsehen ist überhaupt nicht möglich. Gegenüber der verlassenen Tischlerei befindet sich relativ viel Sperrmüll, der einfach auf der Straße abgestellt wurde. Eigentlich sieht das Lokal von außen so wie jedes andere verlassene Lokal in Wien aus, wenn es nicht eine Sache gäbe, die sofort Eindruck macht: Der heftige metallische Blutgestank.

Warnung: Es wird jetzt kurz eklig! Es waren Bilder, die in den vergangenen Wochen durch die Medien gegangen sind. Bilder von Müllsäcken auf einem grauen Fliesenboden, in denen blutiges Fleisch zu sehen ist. Bilder von dem grauen Fliesenboden, der durchnässt ist von einer blutigen Flüssigkeit. Bilder von Maschinen, die komplett verdreckt sind. In der verlassenen Fleischerei wurde monatelang illegal Fleisch gelagert und an Dönerlokale weiterverkauft. Drei Schwarzarbeiter sollen für diese Fleischerei gearbeitet haben. Das Fleisch wurde am dreckigen Boden, ungekühlt, bei einer Zimmertemperatur von 19 Grad Celsius gelagert. Um den Auftauprozess von gefrorenem Fleisch zu beschleunigen, wurden Heizkanonen verwendet – alles Dinge, die strikt gegen Hygienevorschriften verstoßen.

Dönerfleisch aus Großpolen

Woher das Fleisch kommt, ist offiziell nicht bekannt. Auf den Fotos, die die Gruppe Sofortmaßnahmen am 23. Jänner aus der illegalen Fleischerei veröffentlichte, war erkennbar, dass ein Teil des Fleisches in Plastikverpackungen mit der Aufschrift „McKeen Beef“ verpackt war. McKeen-Beef ist laut eigener Website ein deutsches Lebensmittelunternehmen mit Sitz in der deutschen Stadt Oelde, die sich zwischen Münster und Bielefeld in Nordrhein-Westfalen befindet; die Schlachtwerke und das Schneidwerk von McKeen Beef stehen in den polnischen Dörfern Lisków und Dobra, die sich in der Nähe der Stadt Kalisz in Großpolen, im Nordwesten des Landes befinden.

Ob das Fleisch tatsächlich von dem Hersteller und aus Polen kommt, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Die Etiketten sind aber ein Indiz.

Überraschend wäre das Herkunftsland des Fleisches nicht: Laut Alexander Hengl, Mediensprecher vom Wiener Marktamt kommt rund ein Drittel des Fleisches der Dönerstände in Österreich aus dem Inland, ein Drittel aus Deutschland und ein Drittel aus Polen oder der Slowakei. Einen per se schlechten Ruf hat das deutsch-polnische Fleischunternehmen nicht. Auf Google hat das Lebensmittelunternehmen eine Bewertung von fünf Sternen, auf einem deutschen Job-Bewertungsportal bewerten anonyme Mitarbeiter das Unternehmen als „neutral“.