Wiener Obdachlosenheim vor Schließung – 70 Betten betroffen

In einigen Monaten wird sich das aber ändern. Gerüchten zufolge soll das Notquartier Pavillon 4 ab Mai 2025 in der Sommersaison für Bedürftige zusperren. Davon betroffen sind etwa 70 Betten für obdachlose Männer, sowie 28 Betreuer, die gekündigt werden könnten.

Noch Hoffnung bei Gesprächen

Das Obdachlosen-Notquartier zog 2023 in das Otto-Wagner-Areal im 14. Wiener Gemeindebezirk. Es wird in den Wintermonaten (November bis Ende April) vom Fonds Soziales Wien (FSW) und in den Sommermonaten (Mai bis Ende Oktober) von der Caritas finanziert. Menschen ohne Obdach brauchen eine Bewilligung durch Sozialarbeiter und können dann dort in Zwei- bis Vierbettzimmern schlafen, sich duschen, ihre Wäsche waschen und mehrmals täglich essen.

Diese Möglichkeit könnte es zumindest in den kommenden Sommermonaten nicht mehr geben. „Für das Notquartier am Otto-Wagner-Areal gilt, dass wir hier noch Hoffnung haben, dass die Gespräche mit dem FSW fruchten”, heißt es von der Caritas. Derzeit laufen Gespräche wegen einer fortgesetzten Finanzierung im Sommer: „Bislang war es nur mit Spendenmitteln möglich, das Notquartier darüber hinaus auch über die Sommermonate offenzuhalten“, heißt es dazu aus der Pressestelle der Caritas. Wie aus dem Finanzbericht der Organisation hervorgeht, erhielt sie zumindest 2023 weniger Spenden als 2022. Die Zahlen für 2024 sind noch nicht verfügbar.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, will sich die Caritas um eine „Lösung“ für Mitarbeiter und Obdachlose bemühen. Die NGO ließ aber offen, wie die Aussehen könnte. Die konkrete Frage von profil, ob der FSW die Finanzierung des Heims auch im Sommer übernehmen werde, ließ die Stelle der Stadt unbeantwortet. Sie verwies nur auf andere Einrichtungen für Obdachlose („Chancenhäuser“), die von der Stadt Wien geschaffen wurden. Nach einer baldigen Einigung klingt das nicht.