Wiener Spitalspersonal soll auch mit Ct-Wert von 25 arbeiten können

Bei den Corona-Maßnahmen stehen die Zeichen auf Lockerung: Die Regierung kündigte die schrittweise Ausdehnung der Sperrstunden und ein Ende von 2G im Handel an; Bildungsminister Martin Polaschek gab bekannt, dass an Volksschulen Mitte Februar die Maskenpflicht wegfallen wird. Begründet wurden die Schritte damit, dass trotz hoher Fallzahlen die Lage auf den Spitälern stabil sei.

Offenbar so stabil, dass nun auch in Krankenhäusern über Erleichterungen nachgedacht wird: In einem internen Schreiben der Spitalsleitung der Klinik Ottakring „an alle Führungskräfte“ ist von neuen Rückkehrregelungen für positiv getestetes Krankenhauspersonal die Rede. Mitarbeiter sollen künftig in den Dienst dürfen, wenn der Ct-Wert ihres positiven Testergebnisses 25 nicht unterschreitet. Zur Erinnerung: Sogenannte Ct-Werte werden bei positiven PCR-Tests ausgewiesen und geben Hinweis auf die vorhandene Viruslast – je niedriger der Wert, desto ansteckender die Person. Bisher galt laut Gesundheitsministerium ein Richtwert von zumindest 30, um als nicht mehr ansteckend zu gelten.