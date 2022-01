ÖGK-Chef über coronaleugnende Ärzte: „Können Vertrag kündigen“

profil: Wie wollen Sie dem begegnen?

Wurzer: Wir müssen da als Gesundheitskasse stärker umdenken. Wir arbeiten an einem Susi-Sorglos-Paket für Kassenärzte. Spannend wäre ein modulares System, wo sich ein Arzt entscheiden kann, ob er die EDV selber einkauft oder von der ÖGK organisieren lässt. Dasselbe gilt für die Sprechstundenhilfen oder die Buchhaltung. Damit können sich die Ärzte mehr auf Medizin konzentrieren, wenn sie es wollen. Den Rest stellen wir als Partner zur Verfügung und dafür zahlen die Ärzte was.

profil: Die Zahl der Kassenärzte stagniert seit zwanzig Jahren, die der Wahlärzte hat sich mehr als verdoppelt. Der Arztberuf ist noch attraktiv, aber die Kassenverträge offenbar nicht.

Wurzer: Viele Wahlärzte arbeiten neben ihrer Spitalstätigkeit, sie können ihre Wahlarztordination auch nur ein paar Stunden öffnen. Für Kassenärzte gibt es einen Stellenplan, der mit der Ärztekammer vereinbart ist. Hier müssen wir uns jede offene Stelle im Einzelfall ansehen, warum die nicht besetzt ist. Da gibt es im Waldviertel ganz andere Anforderungen als im Speckgürtel. Da braucht es auch kreative Lösungen wie Job-Sharing-Ordinationen oder die Möglichkeit, dass Ärzte andere Ärzte anstellen, die wir geschaffen haben. An der Bezahlung liegt es aber nicht, die durchschnittlichen Bruttoerträge der Kassenärzte sind gut.

profil: Wann werden eigentlich Patienten spüren, dass es jetzt eine statt neun Gesundheitskassen gibt?

Wurzer: Das spüren sie dadurch, dass in manchen Bundesländern Leistungen angeboten werden, die davor nicht angeboten wurden. In Tirol gab es einen Selbstbehalt auf Krankentransporte. Den gibt es jetzt nicht mehr. Es gab in manchen Ländern keine Verträge mit Ergotherapeuten, Logopäden oder Physiotherapeuten. Die gibt es jetzt flächendeckend.

profil: Beim Arzt wird man noch gefragt, ob man bei der Wiener oder niederösterreichischen Gesundheitskasse ist.

Wurzer: Das scheint im System noch auf, weil wir die Versicherten noch Bundesländern zuordnen müssen. Wir heben ja auch die Arbeiterkammer-Umlage ein und die Wohnbauförderungsbeiträge für die Länder ein. Beim Arzt müssen sie das nicht mehr gefragt werden, das ist nicht relevant.

profil: Und die versprochene Patientenmilliarde, wird es die geben?

Wurzer: Natürlich gibt es Einsparungen durch Synergien. Die Einsparungen werden aber in Leistungen übersetzt. Ich bin ja kein Sparverein. Mittlerweile werden fast 16 Milliarden Euro für Leistungen ausgegeben.

profil: Wie hoch werden die Einsparungen sein?

Wurzer: Ich möchte nicht an dem gemessen werden, was man vor zwei Jahren politisch versprochen hat. Sondern daran, was der Sinn der Fusion war: Wir können stärker und effizienter bundesweit auftreten. Wir haben eine bessere Verhandlungsposition, auch bei Großeinkäufen.

profil: Wissenschafter kritisieren, dass sie zu wenige Gesundheitsdaten für ihre Forschung bekommen. Sie würden etwa gerne die medizinische Vorgeschichte von symptomatischen Coronafällen kennen, um Muster zu finden. Verstehen Sie die Kritik?

Wurzer: Wir verfolgen dasselbe Ziel, auch wir wollen Daten für die Forschung und für die bessere Versorgung unserer Versicherten nützen. Es gibt oft die Angst, dass die Institutionen, die die Daten zur Verfügung stellen, dann in Verruf bei den Bürgern geraten, weil die den Nutzen nicht sehen. Die Aufgabe muss sein, Tools zu entwickeln, wo sich Versicherte freiwillig anmelden können. Und auch etwas dafür bekommen. Zum Beispiel, dass man über Pushnachrichten erinnert wird seine Dauermedikation wieder zu besorgen. Datenspende heißt das Thema.