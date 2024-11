Willkommen im Kickl-Klub: Identitäre, Islamfeinde und viel Familie

Durch die zusätzlichen 7,8 Fördermillionen (für Klub, Partei und Akademie) konnten sie ihren Personalstand aufstocken – und auch die Zahl der parlamentarischen Mitarbeiter, die den Abgeordneten zugeteilt sind, erhöhte sich stark. Es geht um eine zweistellige Zahl an Posten. Insgesamt sind profil-Recherchen zufolge nun mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Parlament damit befasst, den freiheitlichen Laden am Laufen zu halten – vom Büro des neuen Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz über den FPÖ-Klub bis hin zu den Zuarbeitern der einzelnen Abgeordneten.

All diese Neuankömmlinge brauchen freilich ein Büro. Aktuell tüfteln die Parteien mit der Parlamentsdirektion daran, wie die Flächen neu verteilt werden. Dafür gibt es einen Schlüssel: Jeder Klub kriegt eine Sockelfläche von 900 Quadratmetern, pro Abgeordneten kommen 35 Quadratmeter obendrauf. Für die Freiheitlichen bedeutet das in Summe fast 2900 Quadratmeter, 910 mehr als zuvor.

Woher sollte die FPÖ all diese Leute nehmen, wo sie doch – anders als ÖVP und SPÖ – nicht auf ähnlich große Personalreserven in Kammern und Vorfeldorganisationen zurückgreifen kann? profil sichtete die Listen der neuen Mitarbeiter der freiheitlichen Abgeordneten und des FPÖ-Parlamentsklubs. Die Freiheitlichen griffen in ihrer Personalnot offenbar auf jene zurück, die verfügbar waren: Auf Hintermänner von rechten Propagandamedien, auf ehemalige Kader der Identitären Bewegung, auf eine verurteilte Islam-Gegnerin und auf Verwandte aktiver und ehemaliger Parteipromis.

Material gibt es tatsächlich. Es folgen ein paar Auszüge aus dem Weltbild des „Heimatkuriers“. Die Befreiung vom Nazi-Faschismus durch die Alliierten am 8. Mai und die jährlichen Feierlichkeiten („Fest der Freude“) kommentiert das Portal so: „Wir wurden besiegt. Unser Volk hat einen Krieg verloren.“ Der namentlich nicht gekennzeichnete Autor denkt offen über „ein Gedenken speziell für die Angehörigen der Wehrmacht und der anderen kämpfenden Verbände“ (gemeint sind wohl die SS und andere, Anm.) nach, wobei das, wie im Text bekrittelt wird, „im politisch-medialen Klima unserer Tage völlig undenkbar [wäre] und sofort zu ‚Verherrlichung des Nationalsozialismus‘ verdreht werden [würde]“. Ins einschlägige Gesamtbild fügt sich, dass das Portal einen gefallenen Wehrmachtpiloten zum „Teufelskerl“ ausruft.

Was er meint: In den Texten des „Heimatkurier“ wird auf Erfolge der Franco-Faschisten im spanischen Bürgerkrieg angespielt und Projekte der neofaschistischen Organisation „Casa Pound“ in Italien werden zum „Vorbild“ erklärt.

Neben Rusnjak stieß profil in den blauen Reihen noch auf einen zweiten Mann, der eine identitäre Vergangenheit vorweisen kann und der neuerdings für einen FPÖ-Abgeordneten arbeitet: Andreas Hinteregger. Ein Foto auf der Webseite „Heimatkurier“ zeigt einen Mann, der Hinteregger sehr ähnlich sieht, bei einer Veranstaltung im Vorjahr in Wien. Neben ihm: Identitären-Kopf Martin Sellner und der rechte deutsche Verleger Götz Kubitschek.

Als Verbindungsmann zu den Propagandisten von rechts gilt schon länger FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Er plauderte Ende 2020 bei einem Vortrag vor Abgeordneten der Alternative für Deutschland (AfD) die blaue Alternativmedien-Strategie offen aus. Bei klassischen Medien sei man auf Journalisten angewiesen. „Bei den neuen Medien (...) gibt es eine strukturierte Vorgehensweise. Das heißt, wir haben regelmäßige Treffen mit den Chefredakteuren dieser Medien und Plattformen, und das ist institutionalisiert. Das heißt, man versucht sich wirklich gegenseitig zu helfen.“

Hilfe bekommt Hafenecker künftig von einem der Betreiber des Rechtsaußen-Portals „Unser Mitteleuropa“: Eric Weinhandl. Laut einer profil vorliegenden Liste ist er nun Hafeneckers parlamentarischer Mitarbeiter. Die Gesellschaft, die hinter „Unser Mitteleuropa“ steckt, hat ihren Sitz in Hong Kong. Neben Weinhandl, Asperl und Höferl scheint auf der Mitarbeiterliste der FPÖ auch noch einer der Autoren des Blogs „ORF-Watch.at“ auf. Und eben Rusnjak, einer der Männer hinter dem „Heimatkurier“. Die Chefredakteurin des rechtsextremen Portals „Der Status“, Bernadette Conrads, dürfte indes nicht mehr für blaue Abgeordnete arbeiten, in der vergangenen Periode war das noch der Fall gewesen.

Das IT-Girl Aufmerksame Beobachter von FPÖ-TV wissen es bereits: Althea Diamante ist das neue Gesicht des Parteisenders, der aus dem FPÖ-Parlamentsklub betrieben wird – ganz offiziell, und nicht so klammheimlich wie die anderen Medienprojekte. Diamante scheint neuerdings auch auf der Liste der Klubmitarbeiter auf.

© Andreas Tischler / picturedesk.com © Andreas Tischler / picturedesk.com Das neue Gesicht von FPÖ TV Eine bunte Karriere: Vom Playboy über den „Exxpress“ zu den Freiheitlichen.

Das Wiener Model mit Zug zum Scheinwerferlicht hat bereits in jungen Jahren Karriere hingelegt: 2016 ließ sie sich für das Erotikmagazin „Playboy“ fotografieren, von Boulevardmedien wird sie gern als „Austro-Playmate“ tituliert. Diamante war 2023 auch in einer Nebenrolle in einem ServusTV-Krimi zu sehen – als Polizistin. In einer ATV-Sendung machte sie wiederum ihren Wunsch nach einer Nasen-OP öffentlich. Als Moderatorin war sie zuletzt einige Jahre beim rechten Online-Medium “exxpress” engagiert. Jetzt also die Freiheitlichen. Am vergangenen Montag interviewte Diamante den steirischen Spitzenkandidaten Mario Kunasek für FPÖ-TV.

Die Islam-Feindin Eher juristisch und politisch bekannt ist die parlamentarische Mitarbeiterin Elisabeth S. In den 90er Jahren arbeitete sie noch im Kabinett von Wolfgang Schüssel, ÖVP, später fiel sie aber vor allem wegen islamophober Aussagen auf. 2009 hielt sie ein Seminar an der FPÖ-Bildungsakademie, das ihr zum Verhängnis wurde. Für ihre abfälligen Äußerungen über den Propheten Mohammed wurde sie zu einer Geldstrafe von 480 Euro verurteilt. Sie versuchte, dagegen vorzugehen, aber der Oberste Gerichtshof lehnte einen Antrag auf Erneuerung des Strafverfahrens ab. Unterstützt wurde S. damals übrigens vom Wiener Akademikerbund, der sich vom ÖVP-nahen österreichischen Akademikerbund trennen musste, nachdem der Wiener Obmann sich für die Aufhebung des NS-Verbotsgesetzes ausgesprochen hatte. 2011 sah sich S. auch dazu gezwungen, sich vom rechtsterroristischen und islamfeindlichen norwegischen Mörder Anders Breivik zu distanzieren. In seinem Pamphlet erwähnte der Attentäter die „Vienna School of Thoughts“ und zitierte aus dem anti-islamischen Blog „Gates of Vienna“, der auch Texte von S. verbreitete. „Ich bedaure es sehr, dass der psychopathische Attentäter glaubte, sich in seinem 1500-Seten Pamphlet auch auf meine Ansichten beziehen zu müssen. Ich kann mich gegen solche falschen Vereinnahmungen leider nicht wehren, denn wer mich und meine Vorträge kennt, der weiß, dass ich jede Form von Gewalt ablehne“, schrieb S. in einer Aussendung.

Die blauen Dynastien Es ist wohl eine Mischung aus Gründen, die dazu führt, dass es in der blauen Mitarbeiterschar eine Reihe spannender Verwandtschaftsverhältnisse gibt: Auf einer profil vorliegenden Liste parlamentarischer Mitarbeiter scheint zum Beispiel Clemens Gudenus auf. Bei ihm handelt es sich offenbar um einen jüngeren Bruder von Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus, der 2019 über das Ibiza-Video stolperte. Clemens Gudenus ist seit Jahren in Wien auf Bezirksebene für die FPÖ politisch aktiv. Schon eher ein Quereinsteiger verbirgt sich allem Anschein nach hinter einem weiteren Eintrag auf der Liste: Maximilian Rabl. Laut profil-Recherchen handelt es sich um keine zufällige Namensgleichheit mit dem ältesten Spross des prominenten Welser FPÖ-Bürgermeisters Andreas Rabl. Sohn Maximilian dürfte um die 20 Jahre alt sein.

Die Mölzers wiederum sind schon lange eine echte FPÖ-Dynastie: Andreas Mölzer saß für die Blauen im Europäischen Parlament, war Vorsitzender der Parteiakademie und gilt bei Medien bis heute als begehrter Ansprechpartner, wenn es um das Innenleben der Partei geht. Dort sitzt jetzt – einer profil vorliegenden Liste zufolge – Mölzers Sohn Wolf-Rüdiger erste Reihe fußfrei: als parlamentarischer Mitarbeiter des Abgeordneten Alois Kainz. Sein Bruder, Wendelin Mölzer, ist schon einen großen Schritt weiter und selbst Nationalrat. profil stieß noch auf mehrere weitere Verwandtschaftsverhältnisse zwischen FPÖ-Politikern und -Mitarbeitern beziehungsweise direkt zwischen Mitarbeitern. Sind die Freiheitlichen zu einer Partei der Dynastien geworden? Ist auszuschließen, dass Familienmitglieder im Parlament auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler versorgt werden? Diese Fragen blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Verwandtschaftsverhältnisse in politischen Jobs sind freilich kein blaues Alleinstellungsmerkmal. So werkte etwa auch Luca Kaiser, der Sohn des Kärntner SPÖ-Landeshauptmanns Peter Kaiser, bereits in jungen Jahren als parlamentarischer Mitarbeiter. Und bei der ÖVP hatte zwischenzeitlich die Familie Pröll fast allein das Sagen. Bei kaum einer anderen Partei gibt es aber so viele Verwandtschaftsverhältnisse wie bei den Blauen. Und Rechtsextreme sowieso nicht. Der FPÖ-Klub ließ den Fragenkatalog von profil unbeantwortet.