Stress für Kickl: WKStA will Auslieferung und Wiener FPÖ grollt

Will ihm Kickl über den Job beim Abgeordneten Brückl ein Zusatzeinkommen verschaffen? Und was qualifiziert den Experten für innere Sicherheit Jenewein eigentlich für eine Tätigkeit beim FPÖ-Bildungssprecher? Brückl war für profil nicht zu sprechen, Jenewein ließ eine Anfrage ebenfalls unbeantwortet.

Auch die Salzburger Landesparteiobfrau und Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek lässt sich von Kickl nicht viel sagen. Gegen die explizite Vorgabe ihres Parteichefs beschloss sie mit der ÖVP eine Inflationsanpassung der Gehälter für die Bürgermeister im Land. Und Manfred Haimbuchner macht in Linz ohnehin, was er will.

Nepps Spitze könnte den schweren Konflikt vom August 2022 neu entfachen. Damals vermuteten viele in der Wiener FPÖ, Kickl wolle die Abgeordnete Dagmar Belakowitsch, Jeneweins Schwester, an die Spitze der Landespartei hieven; und Jenewein habe, so der schlimme Verdacht, die Anzeigen gegen seine Parteifreunde in Absprache mit Kickl verfasst.

Einsatz für den Minister

Zu den allerengsten Vertrauten von Kickl zählte Jenewein nie. Allerdings hielt er sich immer in dessen Umfeld auf und gilt als intelligenter politischer Kopf. Als Sicherheitssprecher war er mit der Praxis der Nachrichtendienste vertraut. Jenewein weiß, wie man Informationen sammelt, zum richtigen Zeitpunkt verwertet und – wenn notwendig – vernebelt.

Im April 2018 wurde er zum Fraktionsführer der FPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss bestimmt. Dieser sollte die Hintergründe der Razzia im Verfassungsschutz vom 28. Februar 2018 aufklären, die von einer Anzeige aus dem Büro des damaligen Innenministers Kickl ausging. Jeneweins Aufgabe bestand darin, seinem Innenminister die Mauer zu machen. Chats belegen, dass er damals in regem Austausch mit Kickls Ministerbüro stand. Aus dieser Zeit stammen auch Jeneweins Kontakte zu Egisto Ott.

Im heurigen März wurde Ott in Zusammenhang mit der angeblichen Spionage für Russland vorübergehend festgenommen. Damit gerieten auch Jeneweins Beziehungen zum gestrauchelten Verfassungsschützer wieder ins öffentliche Interesse.

Jenewein ließ im April über seine Anwälte ausrichten, es sei ihm zu keinem Zeitpunkt bewusst gewesen, dass es sich bei Ott oder dessen Umfeld um Personen mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst handeln könnte.

Doch die Volkspartei wollte dem keinen Glauben schenken und versuchte, im U-Ausschuss zum „rot-blauen Machtmissbrauch“ über Jenewein eine Verbindung von Kickl zu Ott herzustellen.

„Wahrheitswidrige Angabe“

Am 11. April musste sich Kickl den Fragen der Abgeordneten im U-Ausschuss stellen. Dort gab der FPÖ-Obmann an, Jenewein sei „in keinerlei Beziehung zum Innenministerium und zu mir als oberstem Organ des Innenministeriums“ gestanden.

Die Volkspartei ortete Widersprüche. Der Abgeordnete Andreas Hanger brachte am 26. Juli eine 19-seitige Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien ein, in der er Kickl Falschaussagen vorwarf. Am 26. August wurde die Causa an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) abgetreten und geriet in der Öffentlichkeit in Vergessenheit.

Doch wie profil online berichtete, langte bei Nationalratspräsident Walter Rosenkranz am 6. November ein Ersuchen der WKStA ein, die parlamentarische Immunität von Herbert Kickl aufzuheben. In ihrem Schreiben hält die WKStA fest, Hangers Sachverhaltsdarstellung begründe „den Anfangsverdacht einer gerichtlich strafbaren Handlung“ gegen Kickl.

Vor allem im Zusammenhang mit Kickls Darlegungen zu Inseratenvergaben vermutet die WKStA eine „wahrheitswidrige Angabe“. Der FPÖ-Chef hatte vor dem U-Ausschuss am 11. April ausgesagt, sich in seiner Zeit als Innenminister (Dezember 2017 bis Mai 2019) um Inserate „nicht gekümmert“ zu haben. Daher will die WKStA nun gegen den FPÖ-Obmann wegen Verdachts auf falsche Beweisaussage ermitteln, weist in ihrem Ersuchen aber selbst darauf hin, dass für Kickl die Immunität gelten könnte.