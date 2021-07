Willkommen im neuen Polit-Normal!

Zwölf Monate später sind Temperaturen und Corona-Zahlen ähnlich. Dazwischen liegt ein turbulentes Politjahr, aufregend wie eine Achterbahnfahrt: Wien-Wahl, erste rot-pinke Regierung. Österreich taumelt in die dritte Corona-Welle. Infektions- und Todeszahlen explodieren. Monatelanger harter Lockdown. Zäher Impfstart. Der beliebteste Politiker Österreichs, der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober, muss zermürbt aufgeben. Die ÖVP versinkt in Korruptionsverdachtsfällen: Hausdurchsuchung beim amtierenden Finanzminister, bei ehemaligen ÖVP-Politikern, Ermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz. Dreister Postenschacher, belegt durch peinliche Herzerl-Chats. ÖBAG-Chef Thomas Schmid und Höchstrichter Wolfgang Brandstetter müssen abtreten. In der FPÖ wird Scharfmacher Herbert Kickl neuer Chef.